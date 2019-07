Caso Nahiara: El padre de la niña dijo que le tenía "miedo" a su pareja

El Ministerio Público Fiscal remitió a juicio el mes pasado la causa que investiga la muerte de Nahiara Luján Cristo, la niña de dos años que falleció como consecuencia de los malos tratos que recibió. Los imputados son su padre biológico, Miguel Ángel Cristo, y su madrastra, Yanina Soledad Lescano.Al respecto, el abogado defensor de Cristo, el doctor Carlos Antico, reveló detalles al programadesobre lo que argumenta el hombre y adelantó que se apondrá a un posible pedido de sobreseimiento para la mujer tras la feria judicial"Nuestra postura es que los supuestos malos tratos que pudo haber tenido la chiquita y todo lo demás que desencadenó en su muerte han sido exclusivamente desarrollados por la señora", expresó el letrado.Acotó que "se hizo la requisitoria de elevación a juicio y se han ofrecido pruebas. Yo aporté algunas más, como pericias psicológicas y psiquiátricas, mientras que nuestra perito de parte, como testigo expondrá su razonamiento sobre las pericias".Afirmó además que "no visualizamos la responsabilidad que pudo haber tenido Cristo como papá de la niña. Lo que se ha demostrado es que la nena siempre estuvo con la señora y que Cristo, por su actividad laboral, tenía poca intervención en el domicilio, pese a que vivía allí"."Él declaró y expuso que tenía problemas internos con la pareja y otras circunstancias", reveló Antico. Interrogado acerca de si el hombre dijo que le tenía miedo a Lescano, el abogado fue contundente al responder: "Sí".Asimismo, insistió en que "el punto de partida nuestro es probar qué pasó con la nena. A mi me contrata el papá de Cristo, abuelo de la nena. Es una familia que está muy mal por lo ocurrido" con la pequeña.Entre sus argumento, el abogado expuso que "presentamos testimoniales en las que por dichos de tres personas, la señora también propinaba malos tratos hacia sus propios hijos".Sobre las quemaduras de cigarrillos, señaló que esa "es una de las primeras pautas que le dio a esta defensa que Cristo no pudo haber sido responsable, porque jamás fumó. No tiene el vicio del cigarrillo, pero sí lo tiene la señora"."Como defensor me interesa saber quién le propinaba los malos tratos a la niña. Todo apuntaría a que estaría más cerca de haber sido esta mujer", completó Antico.