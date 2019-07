Detuvieron a joven que robó un auto al violentar los cables de ignición

Un joven de 24 años fue interceptado en la madrugada de este viernes por personal policial de comisaría décima cuando circulaba al mando de un automóvil Volkswagen Senda realizando maniobras extrañas en la zona de calles Luz Vieyra Méndez y Godoy.



De acuerdo al parte policial, los uniformados identificaron al conductor, un sujeto que no domicilia por la zona, y detectaron que el vehículo presentaba violentado los cables de ignición, siendo así como le dio arranque pero al no tener la llave el volante se trabó.



Los policías buscaron al propietario del rodado, un hombre de 64 años, a quien se le consultó por el vehículo, manifestando que él estaba descansando y que no había escuchado nada.



Lo narrado fue puesto en conocimiento a la fiscalía en turno, desde donde se dispuso que el joven sea detenido y alojado en Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de Tentativa de Robo en Flagrancia, en tanto que el automóvil fue secuestrado.



Intervino personal de la Dirección Criminalística, para luego de culminar con el diligenciamiento, el automóvil fue entregado en el lugar del hecho a su propietario, quien radicó la correspondiente denuncia en sede policial.