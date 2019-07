Lo acusaron de robo, lo golpearon y atropellaron: quedó internado

El hecho ocurrió en el barrio La Bianca de la ciudad de Concordia y fue confirmado por los familiares de la víctima.



"Todo empezó cuando lo vinieron a buscar a la casa, eran dos personas que tienen un negocio en La Bianca, lo acusaban de que les había robado, lo llevaron y lo golpearon de todas formas posibles, después lo atropellaron con un auto, un Ford Taunus de color rojo", contaron.



"Él estaba muy mal, después de judearlo lo llevaron a la Comisaría Sexta. El no tuvo nada que ver con ese robo y estos tipos son unos desgraciados, porque hicieron cualquier cosa con él. Ahora está internado y muy dolorido. Tenemos miedo porque no sabemos que más le pueden llegar a hacer", relataron.



Aseguran que fue un acto de justicia por mano propia, lesionando y agrediendo a un hombre equivocado, aparentemente el autor del supuesto robo había sido el hermano de la víctima con quien no tiene relación.



"Ellos después lo llevaron a la Comisaría y le dijeron a los policías: acá traemos al chorro, estamos haciendo el trabajo de ustedes, burlándose de la autoridad", relató.



Pero fueron los propios policías, según los familiares, quienes llevaron al hombre maltratado hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat. En la Comisaría Sexta no brindaron información del caso, da cuenta Diario El Sol.