Desarticulan banda narco y detienen a sospechoso por crimen de Jesica Do Santos

Allanamientos realizados en las últimas horas en la ciudad de Paraná derivaron en cuatro detenciones y el secuestro de 300 gramos de cocaína, marihuana, 32.000 pesos, varios celulares, computadoras y anotaciones que podrían involucrar a otras personas, además de papel para armar cigarrillos de marihuana y algunos vehículos.Uno de los procedimientos se llevó adelante en una vivienda de calle Nicanor Molina, donde se domicilia el principal sospechoso del crimen de Jesica Do Santos, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue hallado desmembrado el 9 de noviembre de 2016 en un camino vecinal de Bajada Grande.Al respecto, el director de Toxicología de la Policía, Lucio Villalba, confirmó que el operativo, ordenado por la Justicia Federal, se inició en horas de la tarde del miércoles y se extendió hasta la madrugada de este jueves.En declaraciones al programade, dio cuenta que si bien la organización "no era muy grande, tenían bien aceitada la venta de estupefacientes y venía operando en Paraná desde hace bastante tiempo. Cada uno tenía su rol". Asimismo, confirmó que uno de los apresados es Hernán Céparo, sospechoso por el crimen de Do Santos. Además de éste, detuvieron a otro hombre y a dos mujeres. Todos fueron derivados a unidades carcelarias.Villalba ratificó que "estos procedimientos reafirman cuestiones que están en la otra causa que ha avanzado muchísimo" para esclarecer el brutal femicidio de Do Santos.- Cuatro personas detenidas y siete identificadas en relación al proceso investigativo.- Secuestro de diferentes cantidades de cocaína fraccionada para su comercialización y venta, dinero en efectivo, dos automóviles de diferentes marcas, una motocicleta, aparatos telefónicos y documentación, soportes de almacenamiento informático, elementos de fraccionamientos, entre otros objetos, que fueron puesto a disposición de la justicia.