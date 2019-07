Responsabilizan a dos jueces por el asesinato de un joven en Gualeguaychú

La caravana se inició luego de las 18 horas desde el barrio donde se produjo la tragedia para llegar a Rocamora y 25 de Mayo, lugar de encuentro para avanzar sobre el centro de la ciudad atravesando la jefatura de policía y finalizar en los tribunales de Gualeguaychú.El frío no hizo mella en la buena concurrencia que acompañó a la familia de Lucas en su recorrido pidiendo justicia, describeA lo largo de toda la marcha se volvió a sentir el profundo dolor por parte de los manifestantes quién expresaron en todo momento el malestar por haber dejado en libertad al principal sospechoso de haber asesinado a Lucas quién tenía graves antecedentes en cuanto a delitos cometidos.En una proclama leída en Tribunales expresaron: "No queremos lamentar nuevos homicidios como el de Lucas porque Gualeguaychú se ha transformado en tierra de nadie o mejor dicho en tierra de delincuentes. Los jueces y fiscales tienen que hacer cumplir con las penas qué corresponden y si tienen que brindar tratamientos para quienes lo necesiten que lo hagan"."La delincuencia se está adueñando de nuestras calles y de nuestros pasillos. La policía realiza la tarea como corresponde pero a la hora de condenar, los jueces creen que se van a curar o van a cambiar y se equivocan por lo que no somos dueños de poder salir, ya no somos libres"."Pedimos que escuchen a este pueblo cansado de la inseguridad y que se haga justicia no solamente para Lucas sino para aquellos casos que quedaron en el olvido" manifestaron.Luego Francisco Bentancourt hermano de Lucas quién oficia de vocero de la familia, expresó ante la concurrencia"Nos estamos manifestando de manera pacífica sin banderas políticas, pidiendo justicia por tantos casos que han quedado en la nada como el caso de "Rony", Enzo o "Pequeña P", expresó."Este chico Genaro tenía nueve años cometiendo delitos pero sin embargo un juez cómo Vasallo lo declaró inimputable. Ese juez estudió de abogado, luego le adjudicaron el lugar en la justicia, pero seguramente nunca caminó la calle con un trabajador social porque hubiera escuchado que este chico era un peligro para la sociedad", enfatizóY continuó: "Yo puedo entender la muerte de mi hermano en una pelea callejera pero si una persona que sale con un cuchillo desde su casa queda claro que sale hacer una maldad y matar como ocurrió con Lucas".Francisco subrayó:También los manifestantes se expresaron a través de Radio Máxima: "No vamos a parar de marchar hasta que las autoridades judiciales y políticas de Gualeguaychú empiezan a trabajar seriamente. Ganan muchísimo dinero y sin embargo están muy lejos de las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía cómo es la seguridad" expresaba Griselda una vecina del barrio 348 viviendas a Radio Máxima.Los carteles que acompañaron la marcha también expresaban la necesidad de justicia, implorando por el compromiso necesario para poder cambiar este escenario de delitos que se vive en los distintos barrios.