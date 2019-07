Una gata delató a una mujer que estaba escondida en una casa ajena

En la mañana de este miércoles, un curioso episodio tuvo lugar en la localidad de Libertador Gral. San Martín, motivando la intervención de la Policía e incluso de la Justicia. Un muchacho se llevó una gran sorpresa al arribar a la casa de su madre, aunque podría no haberse enterado de no ser por la actitud de su mascota.



Si bien la situación tiene ribetes que parecieran de ficción, el suceso se enmarcó en actuaciones instruidas por el supuesto delito de Violación de Domicilio en Flagrancia, legajo que presenta una mujer detenida.



Al respecto, desde Comisaría Libertador Gral. San Martín se informó que alrededor de las 11:15 de este miércoles, un vecino de 35 años de edad, se hizo presente en la dependencia para denunciar un hecho ocurrido en casa de su madre, quien por problemas de salud se desplaza en silla de ruedas.



El denunciante manifestó que en ocasión de pasarla a buscar para realizar unos trámites, escucha que la gatita -mascota de la señora mayor- maúlla insistentemente desde el exterior de la vivienda, por lo que decide abrirle. Notando un comportamiento extraño del felino, intenta calmarlo dándole de comer y beber, a lo que el mismo rehúye; continúa llevándolo a la habitación de su madre y vuelve a demostrar aún más temor, por lo que al querer levantar del suelo un pijama que se había caído -pensando que eso la asustaba-, advierte que había una persona escondida debajo de la cama. Se trataba de una mujer, que adujo estarse escapando de su marido.



En la vivienda no se detectaron faltantes de elementos, aunque sí se halló fuera de lugar el tejido mosquitero de una ventana, presumiéndose que por ese lugar habría ingresado la mujer, dado que la dueña de casa asevera que la vivienda siempre permaneció cerrada.



El denunciante la demoró hasta la llegada de la Policía al domicilio, donde se produjo la aprehensión de la mujer, oriunda de Paraná, quien por disposición de la justicia fue trasladada a la Jefatura Departamental Paraná, publica FM Estación Plus.