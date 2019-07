Volvieron a robar en la sede del club "Los Toritos de Chiclana" de Paraná

Pedido de mayor seguridad

Ladrones ingresaron a la sede del club Los Toritos de Chiclana, ubicado en barrio San Roque de Paraná, y se alzaron con un TV de 50´ y una motoguadaña. Hace dos semanas robaron reflectores y luminarias del predio de la entidad deportiva."Uno le pone mucho esfuerzo y corazón al club para hacerlo crecer, a paso lento, y ofrecer algo para nuestros chicos, nuestros jugadores, y que te vuelvan a golpear así.. te destruye, te tira para atrás", lamentó anteel presidente de la entidad deportiva, Raúl Arrúa."En seis meses nos robaron dos televisores y las herramientas de trabajo que son fundamentales para el mantenimiento del predio", comunicó el dirigente.Respecto del televisor, el cual había sido recientemente comprado, Arrúa confirmó que recién habían pagado la tercera cuota."Hoy venía el personal el videocable para instalar el servicio, y el codificador que habían robado en diciembre, pero nos encontramos con la sorpresa que ya no lo necesitamos porque no tenemos televisor", indicó."Y la motoguadaña es nuestra herramienta fundamental para el mantenimiento diario de la cancha y el predio. Nos dejan con las manos cortadas para volver a arrancar", contó el presidente de la institución ubicada en calles Dr. del Rio y Aldolfo Aeberhard."Ingresaron por una ventana, de la que no dejaron ni los vidrios. Se llevaron todo. Fue un trabajo muy ordenando, limpio, más allá de algunas marcas de pisadas", refirió, al tiempo que comentó: "Pensábamos poner rejas, pero una vez más nos ganaron de mano, porque la semana pasada robaron equipos de luces instalados en la terraza"."Este es un club de chicos, y para ellos trabajamos", aseguró el dirigente. Fue en ese sentido que apuntó: "Los clubes están desprotegidos y no estaría mal que las autoridades miren para el lado de las instituciones para que nos acompañen con la seguridad"."Tener un sereno es costosísimo, y es imposible para una institución de barrio que se mantiene con una mínima cuota de los chicos, que a veces también es imposible recaudar por el mismo origen de sus familias y la situación económica que no está bien para nadie", argumentó.En la ocasión, Arrúa, al lamentar que "los dueños de lo ajeno no nos permiten seguir creciendo", pidió por un destacamento policial, porque "barrio San Roque está aislado".