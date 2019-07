Incendiaron un auto que habría estado abandonado en la vía pública: Fotos

Alrededor de las 3:30 de este miércoles, efectivos policial de la Comisaría Novena, asistieron a calle Gutiérrez y Montiel, de la zona oeste de la capital entrerriana, donde un automóvil se estaba incendiando.En el lugar observaron un Renault 11, de color rojo, completamente en llamas. El mismo se encontraba allí desde hace varias semanas en la cinta asfáltica y se presume que lo prendieron fuego en forma intencional.El vehículo no fue reclamado por nadie, estaba en desuso, en mal estado de conservación. Había sido "corroborado en la rutina de la recorrida en prevención pero, verificado por la sala de la División 911, no tenía impedimento alguno" para estar allí, aseguraron desde la fuerza de seguridad.En declaraciones al programade, el comisario Jorge Pérez, Segundo Jefe de la Comisaría Novena relató que fue un vecino quien dio el alerta al 911 sobre el hecho ocurrido en la intersección de calles Gutiérrez y Montiel.En tal sentido, confirmó que el Renault 11 "estaba en estado de abandono hace un mes y se inició una causa para establecer las formas en que se inició el foco ígneo".El rodado sufrió pérdidas totales.En cuanto al dueño del rodado, Pérez dio cuenta que "el titular del vehículo no es el propietario, se lo contactó y dijo que lo había vendido".Sobre el origen de las llamas, el Comisario aclaró que si bien falta el informe de bomberos, el incendio habría sido intencional ya que el auto "tenía un vidrio roto", por donde habrían accedido a arrojar algún elemento que luego diera inicio al fuego.Finalmente, indicó que en esa esquina "no hay cámaras" de seguridad, "y las de un supermercado ubicado en cercanías no apuntan hacia el lugar" donde estaba estacionado el Renault 11 que terminó destruido.