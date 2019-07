"No hay avances" en la investigación por militar que murió electrocutado

"Sigo exigiendo respuestas; hace seis meses que Lucas murió y no hay avances en la causa, no me queda otra que hacerlo público, porque el Ejército no me respalda, nadie me respalda para saber qué paso con mi marido. La Fuerza debería hacer una investigación que nunca hizo, porque murió uno de sus hombres y no hicieron nada", dijo Verónica Recalde, viuda del cabo Lucas Álvarez , de 30 años, fallecido por una descarga eléctrica en las cocheras de un edificio militar ubicado en Sarmiento y Urdinarrain de la ciudad de Concordia."Lucas ese día había ido a realizar algunos mandados y después guardó su moto en la cochera. Las cámaras de seguridad del edificio no estaban funcionando y había estacionado un tráiler de un equipo de sonido que no pertenecía a ese lugar, él se electrocutó, pero no sabemos qué pasó. Si no tienen nada que ocultar porque no estaban funcionando las cámaras, ya que esa noche había personal de guardia", recordó.Consultada si se efectuaron las pericias del caso, Recalde contó que al día de hoy un profesional perito de la UTN no ha presentado el informe a la fiscalía ni a la causa. "No tengo noticias, después que hablé con El Sol el fiscal ordenó una pericia en el edificio para constatar el estado de las instalaciones en el lugar del hecho a cargo del ingeniero Blanc de la UTN, pero no sé nada. Blanc no presentó el informe y el fiscal espera esa información. El 28 hicieron seis meses pero no hay respuestas", indicó."El único que se preocupa o se acerca es el segundo jefe del Regimiento, todos esperan el informe pero todavía no tenemos nada. Quiero saber qué paso, por qué murió mi marido", reclamó.Todos concluyen en la falta de resultados contundentes para determinar que originó la fatal descarga eléctrica que provocó la muerte de Lucas ÁlvarezEl fiscal Germán Dri cuando estaba a cargo de la investigación detalló las medidas que se tomaron. "Lo primero que hicimos fue levantar todas las pruebas posibles. Se hicieron los relevamientos, se resguardó el lugar y había un tráiler, por lo que vamos a descartar o determinar si ese carro pudo haber causado la descarga. La autopsia determinó que fue un shock eléctrico muy importante, tenía marcas en el cuerpo para determinar de dónde provinieron, pero en ese momento no se advirtió desperfectos o descargas, no obstante no descartamos alguna modificación y pedimos el secuestro de ese vehículo para ampliar las pericias", informó.Se realizaron más de tres relevamientos en el lugar citando a los custodios que hacían guardia esa noche en el edificio de calle Sarmiento y Urdinarrain, porque "fueron quienes encontraron el cuerpo".Con respecto a las cámaras de seguridad del edificio dijo: "El equipo de filmación no estaba en funcionamiento esa noche y nos informaron que desde hacía varios días. Estamos realizando pericias, continuamos con la investigación y queremos darle respuestas a la familia para determinar cómo se produce la muerte, si hubo alguna responsabilidad o falta de cuidado, el Ejército tiene un sumario interno y siempre han colaborado en la investigación", precisó. (El Sol)