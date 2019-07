Marcharán para pedir justicia por el asesinato de un joven en Gualeguaychú

Hoy se hará la segunda marcha por el asesinato de Lucas Bentancourt, ocurrido en Gualeguaychú. Para las 18 de hoy está previsto el inicio de la marcha que partirá de Nágera y Gervasio Méndez para llegar a 25 de Mayo y Rocamora, donde se reunirán con los padres de Lucas Bentancourt y allegados. Desde allí marcharán juntos por 25 de Mayo hasta Mitre, para pasar por la Jefatura de policía -donde se detendrán unos minutos- y continuar hasta el edificio de Tribunales.



Francisco Bentancourt, hermano de Lucas, se refirió a cómo está viviendo su familia la muerte de Lucas y la situación de ponerse a la cabeza del reclamo. "Estamos con un tremendo dolor. Si marchamos es porque mi hermano no está. Hoy nos toca a nosotros encabezar esta marcha, por lo que nos ha pasado. Queremos que la comunidad nos acompañe pero no sólo por nosotros, porque es irónico pedir justicia por Lucas, porque si la Justicia hubiese trabajado, Lucas estaría vivo. Queremos que la gente acompañe para que no haya más un Lucas y tampoco, un Genaro (por Gutiérrez). Porque todos podemos ser Lucas".



"Cuanta más gente vaya será mejor, porque se entenderá que es una demanda social, que el Estado debe trabajar en la llamada inseguridad, porque Gutiérrez viene con problemas desde hace nueve años, y esto no es inseguridad, sino una falta de atención de su caso, porque debía hacer tratamiento médico y psicológico a raíz de su adicción", dijo al diario El Argentino.



La marcha se detendrá, como se dijo, ante la Jefatura de Policía, en cuyo penal se encuentra Gutiérrez.



"En nuestro caso, debo decirlo, la policía trabajó todo el tiempo y como familia no tenemos nada que reclamarle", afirmó Francisco, para aludir a la Justicia al señalar "se intenta que se revisen todos los casos que quedaron en la nada y que no haya más un Genaro Gutiérrez ni un Lucas Bentancourt. Que la Justicia trabaje desde adentro, porque el 8 de junio Gutiérrez apuñaló a mi hermano porque estaba libre, cuando tenía una causa, una pena condicional y debía tratarse".