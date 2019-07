Nahir Galarza no asistirá a la audiencia donde revisarán su condena a perpetua

Policiales Bordeira negó que hayan abusado sexualmente de Nahir Galarza

Pedido de justicia

A las 17, la Cámara de Casación de Concordia realizará la audiencia donde se revisará el fallo que condenó en primera instancia a Nahir Galarza a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú, el 29 de diciembre de 2017.El camarista Darío Perroud, contó que "no se va a generar el traslado de la imputada, fue consultado con su defensor y no interesó la presencia de ella en la audiencia, así que la señorita Galarza no va a estar presente". También dejó entrever en declaraciones a Radio Máxima que podría darse la posibilidad de "adelantar la Resolución y luego dar a conocer los fundamentos".Los abogados defensores de Galarza apelaron la decisión del Tribunal de Gualeguaychú que declaró culpable a la joven por el homicidio calificado de Pastorizzo. Eso impulsó la revisión de la sentencia, que aún no está firme. Mientras tanto, la joven sigue alojada en en la Unidad Penal de mujeres de Paraná ya que existe el "riesgo de fuga".El Tribunal iba a revisar la sentencia el 11 de junio, pero esa audiencia fue postergada a pedido del abogado de la acusada, José Ostolaza, ya que estaría fuera de la provincia para ese entonces. Al establecer una nueva fecha, terminó coincidiendo con el primer aniversario de la sentencia que tuvo fuerte repercusión en la sociedad entrerriana y en todo el país.Nahir fue condenada a prisión perpetua (lo que implica 35 años de prisión efectiva) por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja que tenía con la víctima.Luego de que se conozca la noticia de la revisión del fallo, a través de las redes sociales, allegados a la víctima convocaron para este miércoles a las 17hs."¡Una vez más volvemos a pedir a la que se haga justicia por Fernando! ¡Necesitamos el apoyo de todos!", indicaron en la convocatoria.

Condenada a perpetua

Presa en Paraná

El 3 de julio de 2018 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú integrado por los Dres. Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, por unanimidad, declaró a Galarza autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado, por ser el de una persona con quien mantuvo relación de pareja. Por eso dispuso la condena a la pena de prisión perpetua y accesorias legales.Hasta que la sentencia quede firme Galarza cumple la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 6 "Concepción Arenal "de Paraná, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal, que consideró "que se presenta el riesgo procesal de fuga, que cobra importancia a partir de la grave pena que se ha fijado, puesto que ya que no se trata de una pena en expectativa sino que se trata de una penalidad concreta y de efectivo cumplimiento".Cabe recordar que a Galarza se la encontró culpable de haber matado a su pareja, Fernando Gabriel Pastorizzo, tras haberle efectuado dos disparos de arma de fuego el 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú.