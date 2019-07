Localizaron a joven que era buscada desde el martes a mediodía en Paraná

El martes a la tarde, allegados a Luana Ríos, de 18 años, habían pedido encarecidamente a la gente que aporte datos sobre la joven, dado que desde el mediodía no tenían noticias sobre su paradero.



Héctor Sangoy, contó a Elonce TV que "salió cerca de las 13 para ir a la escuela y hasta ahora no regresó a su casa. Como a las 15 la vieron por calle Laprida y Catamarca, de Paraná, caminando con dos muchachos. No sabemos si iba por voluntad propia o de manera forzada".



Su celular aparecía como "fuera de servicio" y ello incrementaba aun más la preocupación.



Finalmente, esta madrugada se confirmó que "Luana fue localizada".



"Gracias a todos.as quienes colaboraron y difundieron su búsqueda", señalaron desde la Red Alerta de Entre Ríos.