Buscan a una joven que desapareció cuando iba a la escuela

La Policía busca intensamente a Luana Ríos, de 18 años, quien desapareció este martes en horas del mediodía.



Héctor Sangoy, contó a Elonce TV que "salió cerca de las 13 para ir a la escuela y hasta ahora no regresó a su casa. Como a las 15 la vieron por calle Laprida y Catamarca, caminando con dos muchachos. No sabemos si iba por voluntad propia o de manera forzada".



Explicó que "iba con pantalón de jean, ropa oscura y mochila con flores. Iba a la escuela Zaccaro, como todos los días".



"La vieron en una zona muy distante a la escuela. No vivo con ellos pero no son de pelear en la familia. No creo que algo haya pasado. Ella le dijo a la hermana que se había mandado una macana y capaz no volvía. Su hermana lo tomó medio en broma porque no pensó que fuera cierto", manifestó.



Remarcó que "no contesta el celular, aparece como fuera de servicio".



Por cualquier información comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana. Elonce.com