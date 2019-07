Denunciaron supuesto abuso sexual en una escuela primaria de Paraná

Un aparente caso de abuso sexual está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal de Paraná. El hecho fue denunciado por la madre de una pequeña niña que asiste a la Escuela Primaria Nº 99 "Tabaré", ubicada sobre Avenida de Las Américas 5694, en Paraná.



"Los ojos están puestos en un ordenanza, el que aparentemente habría sido desplazado", aseguró a Elonce TV el abogado querellante, Santiago Frías.



"La madre está descontenta porque no se sintió acompañada por la institución y en un primer momento las autoridades, según ella, negaron el hecho y no quisieron que salga a la luz, cuestión que no es concordante con el Protocolo de Abuso Sexual donde se indica que la persona que sabe que aconteció un abuso tiene que denunciarlo", explicó



"No procedieron así, motivo por el cual, la madre hizo la denuncia ante Fiscalía", indicó.



De acuerdo a lo que indicó Frías, "el presunto abusador no fue identificado", por lo que pidió el aporte de datos que puedan ser sumados a la causa que recién se inicia.



Fue en ese sentido que apuntó al proceder de las instituciones educativas: "Cuando hay un problema, se los desplaza sin motivo aparente, no se le avisa al damnificado por qué se tomó la decisión", refirió, al tiempo que comunicó: "Se inició una investigación en el Consejo General de Educación para determinar las responsabilidad y quién es la persona involucrada".



Respecto de la víctima, anticipó que, en principio, no declararía en Cámara Gesel, "porque aún no tiene un lenguaje verbalizado". Pero si podría ser sometida a una pericial psicológica en el marco de la investigación. Se solicitó, además, asistencia psicológica para la menor y su familia.



"La menor no sigue concurriendo a la escuela, lo cual es algo bastante traumático porque cuando se dio a conocer el hecho, las autoridades de Supervisión tomaron la decisión de cambiarla de curso, a la escuela Belgrano, con la que también tuvimos problemas por este mismo tema. No fue una decisión acertada, pero la respetamos", refirió el querellante. Piden testimonios En la oportunidad, el abogado encomendó a través de Elonce TV: "Necesitamos el testimonio de padres que hayan sabido de otros casos en esa escuela, para que puedan ponerse en contacto con nosotros".



"Transcurren las primeras etapas del proceso judicial y es necesario, prestar atención a los reiterados casos de abusos en las instituciones educativas e investigar a fondo", señaló. (Elonce)