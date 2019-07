Tragedia vial con 15 muertos: Niebla, falta de señalización y velocidad

Los vecinos denuncian la falta de señalización y de iluminación

Niebla, falta de señalización y velocidad

Identidades

Un colectivo de la empresa de tours "Destino de Mendoza" volcó ayer por la mañana en el empalme de la ruta provincial 308 con la nacional 157 en la provincia de Tucumán. 15 personas murieron y otras 45 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.Del total de víctimas fatales, 13 fallecieron en el acto y las otras dos cuando eran asistidas en el hospital de Concepción. Entre los sobrevivientes están los choferes Cristian Isaac Salinas y Gustavo Adolfo Montoro (ambos con lesiones leves y en calidad de aprehendidos por orden de la Justicia), y dos coordinadores del viaje. Los pasajeros -alrededor de 60- eran, en su mayoría, jubilados que habían contratado la unidad para disfrutar de un par de días de descanso en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.Habían salido desde la capital de Mendoza el domingo, a las 20, y tenían previsto llegar a la ciudad santiagueña antes de las 9 de ayer. La tragedia se desencadenó a las 7.30, 500 metros al norte del pueblo conocido por las periódicas inundaciones que lo castigan. La unidad 716, que al parecer era conducida por Salinas, venía en dirección oeste-este por la 308 cuando, al girar a la derecha para tomar la curva de empalme,El impacto fue del lado izquierdo del coche.. "Esta es una zona de accidentes frecuentes por la falta de señalizaciones, de demarcación de la ruta e iluminación", aseguró Jesús Ortiz al diario"Escuché un reventón mientras estaba tomando mates con mi esposa. Pensé que algún carro cañero había volcado. Salí a ver lo que había sucedido, pero estaba amaneciendo y a causa de la niebla no podía ver ni mis manos. Llegué hasta el cruce y me di con esta desgracia", contó don Rolando Luna (78 años).El hombre vive a escasos 100 metros del lugar del accidente y fue uno de los primeros en llegar a auxiliar a las víctimas. "La gente gritaba desesperada. Había un señor que tenía atrapado parte de su cuerpo debajo del ómnibus y estaba con vida. Traje una pala y me puse a cavar hasta lograr sacarlo. Había sangre y restos humanos por todas partes", dijo.Los médicos Juan Irarrazabal y Raquel Nieva, esposos y ambos de Concepción, pasaban circunstancialmente por el lugar y se sumaron a las tareas de auxilio. "La neblina era muy intensa y, al llegar, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Gente gritando angustiadas por auxilio. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para ayudar", enfatizó la profesional.Vecinos y personal del hospital de La Madrid llegaron a pocos minutos del siniestro y se sumaron al rescate de los heridos. Luego lo hicieron los bomberos de la Policía y bomberos voluntarios de Alberdi, Concepción y Aguilares. También comenzaron a arribar ambulancias de los distintos CAPS y hospitales del interior."Estamos sacudidos por este hecho. Escuchamos el estruendo que llegó hasta el pueblo. A los pocos minutos corrió la noticia de ésta tragedia. Todos salimos para ver en qué podíamos ayudar. Lo primero que hicimos fue rescatar a los heridos, que eran muchos", relató Carlos Lezana, docente de la zona.El sitio en el que empalma la ruta 308 (que nace en Alberdi) con la nacional 157 desde hace tiempo es considerado de extrema peligrosidad por los vecinos de La Madrid. Y lo es principalmente para los que vienen por la carretera provincial desde el oeste. "Carece de iluminación toda esta zona, de señalizaciones y, además, la 308 tiene una demarcación poco visible, ya desgastada por el tiempo. Es un cóctel mortal y más para los que no la conocen", observó el vecino Enrique Oribe."De noche hasta existe el peligro de los asaltos", agregó. El hombre fue uno de los que opinó que la neblina que cubrió la zona en la mañana de ayer potenció los riesgos de accidentes en el empalme. Y habría sido lo que contribuyó a desencadenar el vuelco del colectivo con turistas mendocinos que le costó la vida a 15 personas. Otras 45 resultaron con heridas de distinta consideración."El que nunca vino por aquí se expone aún más a sufrir un accidente cuando la visibilidad es reducida, pues no hay ningún cartel que te advierta la proximidad de la curva de empalme que, además, no está demarcada", observó. En el empalme, ubicado a unos 500 metros al norte del pueblo, hay dos cruces que testimonian accidentes anteriores con víctimas fatales. Cerca, y por la 308, hace un mes murió una pareja de jóvenes de Amumpa. Fueron embestidas durante la noche por una camioneta, recordaron los lugareños., reclamó Olga Acosta. "Aquí ponen carteles que no tardan ni un mes en ser destruidos. Entonces la gente que viene de otros lados y llega a este cruce no sabe para dónde rumbear", denunció.Aseguró que hay antecedentes de camiones que venían por la 308 y que volcaron en la curva del empalme o que atravesaron la ruta 157, para terminar en la banquina, sin advertir el giro de empalme.El fiscal de Concepción, Edgardo Sánchez, apunta a reunir hoy el mayor volumen de pruebas posible para avanzar en la investigación de la tragedia vial. Entre los elementos clave, el funcionario judicial espera en las próximas horas los resultados de los exámenes toxicológicos y los dosajes de alcohol efectuados a los dos choferes del micro. Además, sumará las declaraciones de las víctimas que estaban en condiciones.En el inicio del proceso penal por la muerte de 15 personas, Sánchez dispuso, por 48 horas, como lo contempla el nuevo Código Procesal. Bajo esas condiciones, buscaba ayer determinar quién manejaba en el momento del vuelco del colectivo y en qué condiciones lo hacía, entre otros datos. Según trascendió, Salinas habría estado al volante en el momento del siniestro.Según las nuevas normas procesales de la provincia, el fiscal puede llevar a una audiencia oral a los dos conductores para solicitar al juez correspondiente una medida más severa para ambos: la prisión preventiva. Pero antes, debe acumular información certera para formular el pedido ante el magistrado o desechar esa posibilidad. La figura penal de la causa es homicidio culposo agravado.De acuerdo a los investigadores,En el lugar del hecho, el fiscal manifestó:Los fallecidos fueron identificados. Hasta anoche se habían conocido siete nombresElsa Marta ÁvilaIris Elda LuceroAriel Fabián SosaSantiago Ramón LópezMaría Zubazu AmigotOlga MarínMarta Santamaría