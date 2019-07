Forzaron la ventanilla de un auto y robaron dos mochilas: fueron detenidos

Dos personas fueron aprehendidas por personal policial luego de cometer un robo en un vehículo que estaba estacionado en zona de la Plaza Alberdi. A la vista de los transeúntes, estos sujetos "se metieron de cabeza" en el auto y sustrajeron las mochilas de los niños de la dueña del rodado. El hecho fue caratulado como "robo en flagrancia" .



Sandra fue la damnificada del ilícito. "Lamentablemente me vi involucrada en este triste hecho, estaba en la facultad de Ciencias Económicas y me avisaron que una persona había visto el hecho y llamó prontamente al 911, que actuó con gran profesionalidad", relató a Elonce TV, la mujer.



Una persona vio este ilícito, llamó a la policía, y el hecho pudo esclarecerse. "La puerta estaba trabada, pero estas personas forzaron el vidrio, levantaron el seguro. Según la persona que llamó al 911, se metieron de cabeza en el auto, sacaron la mochila y salieron", agregó.



La mujer reflexionó: "Para un niño es bastante traumático perder cosas tan importantes como su material de escuela, su mochilita. Uno les enseña a mantener, a cuidar, a que sean buenos estudiantes", al tiempo que agradeció a la persona que se involucró llamando rápidamente a la policía, al ver el ilícito que se estaba cometiendo, y a los funcionarios policiales que concurrieron y los aprehendieron.



"No se encontraban las cosas, se estaba buscando en contenedores pero las habían dejado tiradas en un banco. Nos avisó una señora, después de tanto buscar", aseveró. Elonce.com.