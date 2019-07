Presuntos robos con falsos oficios judiciales: La aclaración de un comisario

A través de las redes sociales se difundió un mensaje que advierte sobre el supuesto robo a viviendas a través de falsas órdenes judiciales. En ese marco, Elonce TV consultó al responsable de Robos y Hurtos, Walter Giordano, quien descartó la existencia de este tipo de ilícitos y recomendó que, en caso de registrarse, se dé aviso a la comisaría más cercana.



El mensaje que se difundió es el siguiente: URGENTE. Están asaltando con Orden Judicial, conocen hasta tu número de DNI. Tocan el timbre de tu casa y cuando contestas te dicen: ¿Usted es..? Mencionando tu nombre completo y tu número de DNI.

Después te dice: "Venimos a entregar un escrito judicial".

Si tu contestas que no puedes recibir ningún escrito, te dicen que si no colaboras vas a tener serios problemas con la justicia.

Ellos visten de civil y muestran credenciales falsas.

Te recomiendo que en lugar de abrirles, debes decirles: "Muy bien, ya estoy llamando a la Policía para comprobar si hay orden judicial en mi contra" y marcar inmediatamente a un familiar, amigo o vecino, y al 911.

Y reportar el probable acto de extorsión, robo, secuestro o acto delictivo,

Seguramente están utilizando los padrones electorales para conocer nombres y domicilios de las personas.

No abras la puerta a nadie. Van armados.

Difunde este mensaje que verdaderamente si es más beneficioso que cualquier cadenita de mensajes.

Hay que reenviar y cuidarnos.



Al respecto, el responsable de Robos y Hurtos, Walter Giordano aclaró a Elonce TV: "No hemos tenido denuncias al respecto, porque a mi criterio deben ser comentarios, pero lógicamente que invitamos a los vecinos a que, si suceden, radiquen la denuncia correspondiente".



De acuerdo a lo que explicó, los vecinos deben acercarse a la comisaría de la jurisdicción. "A quienes les haya pasado, deben concurrir a la dependencia más cercana a su barrio y realizar la denuncia correspondiente para que tomemos conocimiento y realicemos las actuaciones que correspondan", insistió. (Elonce)