Jóvenes que conducían a alta velocidad rompieron un muro y chocaron varios autos

Primero derrumbaron el muro de una vivienda cuando doblaron, mientras circulaban por calle Hipólito Yrigoyen y Scattini de Concordia, después destrozaron un Clío estacionado sobre calle Pellegrini y aseguran que en la alocada fuga chocaron a otros dos automóviles más en San Luis y Libertad.



Con el auto destruido lograron darse a la fuga, aunque los vecinos tomaron la patente del vehículo.



"Que me paguen el muro que me rompieron, porque casi nos matan", dijo a El Sol el dueño de la casa y muy enojado con las jóvenes que no se hicieron cargo de nada.



"Después que chocaron el muro pasaron por arriba de los escombros, siguieron de largo por Scattini y al llegar a calle Pellegrini chocaron de frente contra un Clío y lo deformaron, dieron marcha atrás y siguieron de largo chocando dos autos más en Libertad y San Luis, después no supimos nada más".



"El auto era un Fiat de los nuevos, la chica dueña del auto que rompieron le sacó la patente no sabemos si eran menores de edad pero no se hicieron cargo de nada, para romper el muro debieron haber venido a más de 80 kilómetros por hora, venían muy fuerte, yo lo que quiero al igual que la chica que le rompieron el auto, es que se hagan cargo y que me paguen el muro , si no hubiese sido por el poste que los detuvo entraban adentro de nuestra casa. Son irresponsables como manejan y no hay controles, siempre pasa lo mismo en Concordia cada fin de semana, los vamos a encontrar", sentenció el dueño de la casa en diálogo con El Sol.