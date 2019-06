Triple crimen de Bajada Grande: La desaparición de las armas y las declaraciones

Pruebas y testimonios

Legítima defensa sin sustento

Fuga tras el hecho

Las armas y las declaraciones

Cuatro calibres distintos

La recientemente constituida querella particular por dos de las víctimas del triple crimen de Bajada Grande dio su opinión sobre el estado de la causa al día de la fecha.Franco Azziani y Andrés Bacigalupo se constituyeron en querellantes por dos de las víctimas del triple crimen de Bajada Grande, ocurrido el sábado 25 de mayo a las 4 de la madrugada. Ese día, en una balacera, fueron asesinados Miguel Aguirre, de 35 años; y los hermanos Luciano Álvarez, de 37 años, y Leonardo Martín Álvarez, de 29 años.Las tres víctimas recibieron disparos en la cabeza. Por el hecho fueron detenidos Oscar Siboldi y sus dos hijos, Brian y Alexis.Los querellantes, que representan a familiares de Martin Álvarez y de Miguel Aguirre, precisaron que "actualmente los imputados se encuentranEn este sentido, adelantaron que "mientras tanto, hasta que se cumplan las fechas antes mencionada, estaremos a la espera de los informes que faltan agregarse e impulsaremos todas las medidas probatorias que consideremos pertinentes y, lógicamente,".Sobre el estado actual de la causa destacaron que "la Investigación Penal Preparatoria, a cargo de la fiscal Patricia Yedro, se encuentra avanzada pero lejos de estar concluida.que, entendemos, deberán ser remitidos en estos días.Asimismo, se han recibido las correspondientes declaraciones de imputados a los tres sospechosos, quienes optaron por prestar declaración sin contestar preguntas de Fiscalía. Sobre éste punto,. Los querellantes precisaron queAzziani y Bacigalupo analizaron la mecánica del hecho y expresaron: "Como dijimos anteriormente,. Conforme declaró,Sin embargo, a medida que se analiza con detenimiento tal versión,; sí entendemos que lógicamente como padre,, hoy en día precisamente por el resultado mortal de los ataques, y por otra parte,, que es de esperar de, en nada debería haber modificado la escena".Los querellantes también resaltaron que "los demás acusados. Entendemos que ante una imputación tan seria cualquier ciudadano intente defenderse por todos los medios, asimismo y a sus allegados, sin embargo,. Será cuestión que las medidas de prueba avancen y, para saber con precisión que fue lo que sucedió esa noche y consecuentemente que calificación legal les corresponde atribuir a los sospechados"."Al día de la fecha,y no han sido aportadas por los imputados del hecho aunque podemos afirmar,", evaluaron Azziani y Bacigalupo, que también analizaron el rol "preponderante que ocuparán los testigos en esta investigación".En este sentido, señalaron que "se han recabado un número considerable de testimoniales que incluyeron a casi todas las personas que estuvieron esa madrugada en el lugar de los hechos, esto es, en el domicilio en cual Siboldi se encontraba cumpliendo su arresto domiciliario en su casa de Bajada Grande. Allí se encontraban, además de los tres fallecidos y de los tres imputados, diez o más personas. Esas personas fueron entrevistadas tanto en la División Homicidios horas después de los hechos, y en Fiscalía, días después.".Los letrados precisaron que "se ordenaron amplios informes que serán realizados por Criminalística, comoque fueron encontrados en el lugar del hecho, donde. Los resultados de estas pericias serán de capital importancia ya que servirán para determinar que armas fueron las que efectivamente se utilizaron para dar muerte a los fallecidos", dijo aFinalmente, los letrados manifestaron que "desde la querella no descartamos la posibilidad de que con el devenir de la investigación,y de los resultados de los distintos informes y pericias que se han ordenado y que aún no han sido incorporados".