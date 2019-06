Varios autos estacionados fueron dañados por choques y los responsables huyeron

Este fin de semana, los choques a autos estacionados por parte de personas que no se hicieron cargo fueron protagonistas en la capital del citrus. Al menos tres personas denunciaron ante la Justicia o en las redes sociales hechos similares.El primer accidente se produjo en la esquina de Avellaneda y Alvear. Un joven que iba al mando de una camioneta Volkswgen Amarok colisionó violentamente a un Ford Ka que estaba estacionado y huyó del lugar."Lo alcancé a ver porque me despertó el ruido, era un chico que no tendría ni 18 años, le digo que se haga cargo porque tengo la patente de la camioneta y después va a ser todo peor y más complicado, si no hablamos hasta le pueden retener el vehículo", manifestó el dueño del Ford Ka que estaba estacionado fuera de su casa.En la zona céntrica, varios testigos vieron cuando un Volkswagen Bora impactó contra un automóvil Chevrolet que estaba parado sobre calle Aristóbulo del Valle y Entre Ríos. Tras chocarlo, lo arrastró hasta subir la vereda.Después del choque, el conductor del Bora también huyó del lugar, en este caso toda la escena quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.El tercer caso sucedió durante el amanecer del domingo. Según denuncian los vecinos de Pellegrini y Scattini un auto que iba en contramano chocó contra varios vehículos que estaban estacionados e incluso impactó contra una casa. "Chocó varios autos por Pellegrini y Scattini, y tomó contramano por Urquiza", escribió en Facebook Sio Cantero, la dueña de uno de los autos chocados, que publicó también el número de patente y agregó: "Eran dos mujeres. Quien conozca la patente que se acerque al lugar en donde chocó el auto". Fuente: (ElEntreRíos - ElSol).-