Atacaron a tiros su casa por recuperar con policías, su moto robada en Paraná

"No metas a la Policía en esto, porque se dónde vivís, conozco a tu familia y ya sabés lo que te va a pasar". El mensaje de WhatsApp que llegó a su celular era demasiado claro. Hacía varias horas que se venía mensajeando con la persona que tenía su moto Honda XR 125 que le robaron días atrás. Pero igualmente decidió ir a la División Robos y Hurtos de la Policía, que ya estaba al tanto de la sustracción e investigando el caso, para avisar que estaba negociando con quien le pedía pagar un rescate de 7.000 pesos por su vehículo.Tras un operativo en el lugar de encuentro, la persecución y captura del ladrón, el hombre pudo recuperar su moto. Pero poco después, cumplieron con la promesa: pasaron por la casa y efectuaron varios disparos en el frente. Ahora la familia vive con temor por las represalias.Según se informó a, el hecho se registró el viernes en la vivienda de la zona este de la ciudad, y refleja el aumento de robo de motos en la capital provincial en las últimas semanas. La madrugada de la tormenta de viento del 25, ocurrieron varios robos en viviendas y comercios de la ciudad, incluido el de la mencionada moto. Poco después de las 2, rompieron la puerta de ingreso a la casa y sustrajeron la moto y un televisor. Tras la denuncia del hecho delictivo se supo que entre los sospechosos había un joven que vive a pocas cuadras del lugar, conocido como Calengo P.Tres días después, el dueño de la moto fue a denunciar a la División Robos y Hurtos que estaba siendo extorsionado por una persona, que lo contactó por teléfono y le exigía 7.000 pesos para devolverle su vehículo. Le dijo que tenía que llevar el efectivo a un punto de encuentro en calle Hernandarias al final, y le enviaba fotos de la misma para demostrar la veracidad. Además, el interlocutor le aclaraba en forma insistente que no metiera a la Policía en el medio, para no tener que lamentar las consecuencias.No obstante, la víctima del robo decidió avanzar con el rescate, sin pagar, y yendo al lugar del hecho en compañía de los policías. Así fue que llegaron al lugar acordado para realizar la transacción, el muchacho con efectivos policiales de civil. Los investigadores observaron a un joven que conducía una moto de idénticas características a la sustraída y estacionó a pocos metros de donde estaban.Ante la evidencia de que se trataba del ladrón, decidieron intervenir: se pusieron camperas y gorras de la Policía y se identificaron como tales. En ese momento el sujeto emprendió la fuga hacia el puente cortado de calle Hernandarias al final, a metros de calle Soldado Bordón, donde fue alcanzado por uno de los uniformados, que se trabó en lucha con el mismo y finalmente pudo reducirlo, aunque resultó con algunas lesiones leves.Al revisarle sus prendas, encontraron un cartucho calibre 22 largo que tenía guardado en el bolsillo del pantalón. Mientras se desarrollaba el procedimiento de rigor en el lugar, se acercaron varios vecinos de la zona que comenzaron a agredir a los policías, por lo cual se decidió cargar en los móviles las pruebas y al aprehendido para trasladarlos a la sede policial.Por orden del fiscal, se secuestró la moto Honda XR, y que el arrestado, de 25 años, quedara detenido en la Alcaidía de Tribunales, ya que será imputado por los delitos de Extorsión y Resistencia a la autoridad. Un par de horas después de la detención, alrededor de las 21.40 del viernes, la víctima del robo llamó nuevamente a la Policía para avisar que personas desconocidas habían pasado en una moto y efectuaron varios disparos con armas de fuego.El fiscal dispuso que se dé intervención a la División 911, así como a Criminalística, cuyo personal levantó los indicios balísticos en el lugar de la balacera. Además, se ordenó presencia policial permanente en la casa del damnificado para resguardar su integridad y la de su familia. Fuente: (Uno).-