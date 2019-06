Nueva marcha para pedir Justicia por el asesinato de un joven en Gualeguaychú

Un detenido por el crimen

Después de una de las marchas más convocantes que ha protagonizado la ciudadanía de Gualeguaychú por un pedido de justicia, sus promotoras vuelven a pedir el acompañamiento de la ciudad.La convocatoria es para el miércoles próximo, 3 de julio, a la misma hora y con el mismo recorrido que hace tres semanas: a las 18, los vecinos de la zona oeste se concentrarán en Négera y Gervasio Méndez, para llegar, primero, hasta 25 de Mayo y Rocamora de Gualeguaychú, a donde convocan para las 19.Luego, todos juntos e idénticamente como sucedió el pasado 12 de junio, marcharán a los Tribunales."Volvemos a marcha por lo mismo. Queremos justicia por Lucas, pero también por todas las personas que no la han tenido, y que ya no están entre nosotros", expresaron adesde el grupo de vecinas que se organizaron para expresar el reclamo tras el asesinato de Lucas Bentancourt.Bentancourt, de 33 años fue asesinado de un puntazo en el pecho cuando llegaba a su casa, en el barrio Francisco Ramírez (338 viviendas), tras un confuso episodio que es investigado.Horas después del crimen fue detenido Genaro Gutiérrez, un adolescente de apenas 19 años, apuntado como el autor del asesinato. Fue imputado de homicidio simple y se le dictaron 60 días de prisión preventiva. Por lo que, sigue encerrado.Conscientes de la presión que significó el masivo acompañamiento que recibieron en la primera movilización, las organizadoras buscan darle continuidad al reclamo y no perder lugar en la agenda pública."Sabemos que en este caso se actuó rápido con la detención del acusado, pero no queremos que esto quede en la nada, queremos que esta causa sea ejemplo para lo que viene", expusieron.