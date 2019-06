Se despertó por los ladridos de su perra y vio cuando se robaban su moto

Con la ayuda del padre

Robaron una motocicleta marca Honda en barrio Parque de la ciudad de Concordia y hay indignación por parte de la dueña y de los vecinos por tanta inseguridad. Según la dueña, ya habían intentado robársela sin suerte en otra oportunidad.En este sentido y ante el mal momento que está viviendo por la pérdida material de una herramienta que era su único medio de locomoción, Nancy Warnes, expresó aque "me robaron la motocicleta de mi casa en calle La Pampa y J J Valle en el barrio Parque, esto ocurrió aproximadamente a las 05:30 de la madrugada del viernes, entraron a mi casa, rompieron el candado de la reja de la parte de delante de mi casa, posteriormente rompieron el candado del portón del garaje y me sacaron la moto cuando yo dormía", dijo Nancy, con lágrimas en los ojos."Yo ya hice la denuncia en la policía, la moto es una Honda Biz 125cc, de color blanca, me duele porque era una moto OKM que la había comprado con todo mi esfuerzo", lamentó la joven que fue visitada por los sigilosos amigos de lo ajeno.Del mismo modo, la joven reconoció que "me siento mal, siento bronca, impotencia, todo eso y mucho más porque a la moto la compre en el mes de octubre del año pasado con la ayuda de mi padre" y recordó que "hace unos cuatro meses atrás me intentaron robar la misma moto, pero ayer entraron a mi casa, mientras yo estaba durmiendo", aseguró.Finalmente, Nancy recordó que "yo sentí que mi perra ladraba, me desperté, prendí la luz, miré por la ventana y vi como salían corriendo con mi moto a cuestas. ¡Qué impotencia que sentí! Realmente. Me temblaban las piernas y no sabía qué hacer" y reconoció que "yo sé que en este momento mi moto ya debe estar entera desarmada pero suplico por favor que si se llegan a enterar de algo, les suplico que por favor me avisen, yo vivo en calle La Pampa y J J Valle en el barrio Parque; mi moto es una Honda Biz 125cc, de color blanca", contó la joven concordiense.