Vendedor de libros se quedó dormido al volante y chocó la base de un cartel

Fue durante las primeras horas de ayer, cuando el conductor de un Ford Focus transitaba por Presidente Illia en las inmediaciones de la escuela Jesús Nazareno, en la ciudad de Concordia.

Los vecinos sintieron el impacto y, cuando salieron a mirar, vieron el auto arriba de un cantero que había derribado la base de un cartel. Esto detuvo la trayectoria del Focus, que hubiese impactado contra una columna de cemento y las consecuencias hubiesen sido más graves.



No hubo heridos, sí daños materiales de consideración. El conductor no sufrió lesiones. "Me quede dormido, trabajo viajando vendiendo libros y me quedé dormido", dijo a ElSol.

Minutos después intervino personal de la Central de Tránsito y secuestraron el automóvil porque el conductor no tenía carné de conducir.