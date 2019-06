Motociclista "rozó" un vehículo y cayó al asfalto

Un accidente de tránsito ocurrió este viernes en horas de la noche en calle Monte Caseros, casi Gualeguaychú, de Paraná.



El conductor de una moto guerrero 110cc rozó un vehículo Ford Focus y cayó al asfalto. Se trata del hijo del tapicero que semanas atrás perdió todo en un incendio.



Mario Vera, explicó a Elonce TV que "está todo mal. No sé nada de mi hijo, me dijeron que tiene el tobillo lesionado. Él venía de firmar el contrato para irnos a otra casa porque hasta el momento todos los que me prometieron ayuda no cumplieron y no se acercaron. Todavía tengo todo tirado".



Intervino personal del 911 y de Comisaría Segunda. Elonce.com