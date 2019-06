Bordeira replicó a Nahir Galarza tras la denuncia por abuso contra Soto

Policiales La interna denunciada por Nahir Galarza dio su versión de los hechos

Policiales La pareja de la interna denunciada por Nahir la defendió de las acusaciones

, la ex funcionaria municipal que permanece detenida en la Unidad Penal Nº6 de Paraná, acusada por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, desmintió las acusaciones que manifestó, condenada a perpetua por matar a su novio.Es que la joven de Gualeguaychú denunció por abuso a Ludmila Soto, una policía de Rosario del Tala condenada por apremios: le achacó el haberla mirado mientras se bañaba y el supuesto robo de ropa interior. "Una compañera me contó que cuando me bañaba, esta chica se subía a una silla para espiarme y verme desnuda, porque el baño no tenía techo. Y que a veces me miraba por una mirilla. Una vez me manoseó", había dicho."Y esos eran los problemas con Nahir Galarza, sobre todo, las condiciones de higiene. Porque, evidentemente,, siendo que hay un día que tenemos que desinfectar el baño, limpiar el piso, y ese punto era el que ella no quería hacer, no quería limpiar el pabellón", rememoró Bordeira.remarcó en una entrevista conRespecto del incidente que fuera denunciado por Galarza como una situación de abuso,, aseguró, al tiempo que aclaró: "Había que pedirle a la guardia que la retire"."Ese día, Galarza ingresó al baño, estuvo por casi dos horas. Con Lescano (la madrastra de Nahiara) que hacía pocos días que había ingresado, le preguntamos si estaba bien, pero no contestaba", recordó Bordeira., aseguró Bordeira, al tiempo que recordó: "Romero y Soto miraron por la rejilla del baño, y estaban vestidas"."A mi entender, que es de público conocimiento", valoró la ex funcionaria municipal.Es que de acuerdo a lo que refirió la ex funcionaria municipal,"Y lo mismo pasaba con el teléfono, porque tenía comunicaciones de una hora y media, y después, nadie más podía hablar con la familia", agregó en comunicación con el medio radial de Rosario del Tala.Fue en ese sentido que Bordeira sentenció: "El gran privilegio que tiene Galarza es la de estar resguardada en un pabellón de seguridad, violando todos los reglamentos porque ni siquiera se debe ni ingresar ni consumir estupefacientes dentro del pabellón"."En su denuncia, Galarza dice que sufrió abuso de parte de Soto y que el Servicio Penitenciario no lo vio, pero en un pabellón de espacio reducido, es imposible que no lo notemos", apuntó, al tiempo que recordó: "Ellas eran muy amigas y compartían mucho tiempo juntas, nada en contra de la voluntad de Nahir"."En una charla que tuvimos con Soto, donde pusimos nuestras diferencias de lado, ella me confiesa a mí, y ante las autoridades del Servicio Penitenciario,, refirió, al tiempo que agregó: "Una noche mientras dormía, me agredieron con el bastón de una señora no vidente, y ella terminó también relacionada con esa situación"."A pesar de las denuncias contra ella, la Justicia no tomó ninguna medida y nos teníamos que turnar para poder dormir por el comportamiento extraño de ella; que deambulaba en horas de la madrugada, que se paraba sobre la mesada de la cocina, que caminaba en la oscuridad", rememoró.Después de las acusaciones de Nahir, el juez de Garantías, Elvio Garzón, dispuso una restricción por 45 días para la denunciada."Durante dos meses, tomamos mate en una habitación de 5x5mts con Soto en un extremo; la mitad de las internas de un lado y la otra mitad del otro, por una restricción judicial tras la denuncia contra Nahir Galarza", recordó Bordeira. Y apuntó: "Ella está privada de la libertad por quitarle la vida a una persona, el delito más aberrante que uno puede cometer"."Ella dijo que siento envidia por ella pero en realidad, puedo llegar a sentir pena porque va a pasar 35 años privada de su libertad", cerró.