Prisión condicional para sujeto que robó y amenazó a su cuñado

El imputado, domiciliado en Larroque, no tiene antecedentes y decidió adecuarse a un juicio abreviado en donde reconoció la culpabilidad de sus actos para evitar un juicio oral y público. Afrontó los cargos de "robo simple, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia simple de estupefacientes" y como contrapartida recibió una condena de 3 años de prisión en suspenso.



Gonzales fue llevado a juicio porque el 13 de mayo acudió a la casa de su cuñado en calle Jorge Mettler, en Larroque, y mientras estaban en la vereda le arrebató el celular de las manos a su familiar y mientras se retiraba le dijo que si no le entregaba 500 pesos no se lo devolvería.



El damnificado decidió recuperarlo y fue a la casa de González en calle Martín Muape media hora después. Llevó el dinero y tras entregarle los 500 pesos que pedía, el condenado tomó el dinero pero sacó un arma de fuego, la cargó con una bala, y lo amenazó que si no se iba lo mataba.



Al otro día, tras la denuncia del afectado, la policía fue a la casa de González y además de secuestrar el arma de fuego le hallaron 16 envoltorios con cocaína con un pesaje total de 10,16 gramos, y un envoltorio con marihuana, escondidos debajo del colchón y en el placard de su habitación.



Además de los 3 años de prisión condicional, a González se le impusieron reglas de conducta a cumplir durante 2 años. Asimismo se ordenó el decomiso de todos los elementos secuestrados: el arma de fuego; los envoltorios con cocaína; el porro de marihuana; una balanza de precisión pequeña; una tijera pequeña y un frasco. (El Día)