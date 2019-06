Probation para tres personas que pagaron $1.500 a cambio de un carnet "trucho"

Dos hombres y una mujer que pagaron 1.500 pesos para obtener el carné de conducir sin rendir los exámenes, deberán cumplir una probation por un año, realizar trabajos no remunerativos en favor del Estado.



El juez Ricardo Bonazzola recibió este miércoles un acuerdo realizado entre el fiscal Ignacio Aramberry y defensora oficial Antonella Manfredi en el marco de una causa por el delito de cohecho.



La causa todavía sigue abierta porque aún la empleada municipal de la Dirección de Tránsito que recibió el dinero no ha sido juzgada. Una de las hipótesis es que H.R.B recibía dinero que luego repartía entre otros compañeros, pero aún eso no se estableció.



Según la acusación fiscal, L.A.A; G.N.O y M.A. M pagaron 1.500 pesos de coima para obtener el registro de conductor.



Fiscalía les atribuye a los imputados haber pagado 1.500 pesos a H.R.B para que los encargados de dar la Charla de Educación Vial y de tomar las pruebas teórico-práctica, extendiera en su favor la certificación de asistencia a la Charla de Educación Vial y de aprobación de la prueba teórico práctica correspondiente al examen para obtener la licencia de conducir vehículos que otorga la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná.



Fiscalía manifestó que "han arribado a un acuerdo para otorgar a éstos el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, atento encontrarse reunidos los requisitos objetivos y subjetivos para la aplicación de dicho instituto, por el término de un año, debiendo realizar tareas no remuneradas en dicho plazo, con una carga horaria global de 48 horas, en favor de la institución que OMA determine". Asimismo, requiere se los exima de la reparación económica en atención a la naturaleza de delito, argumentando al respecto.



Los tres acusados deberán realizar trabajos no remunerados por un total de 48 horas globales en favor de una institución de bien público. Deben fijar domicilio.



Esos son solo tres casos, pero existe la posibilidad de que H.R.B haya recibido más dinero de otros ciudadanos corruptos que buscaban obtener el registro de conducir sin realizar las evaluaciones correspondientes. La causa sigue abierta, publicó Uno.