Indagaron en libertad a depravado que acosaba a mujeres en la calle

Indagaron en libertad a un sujeto de 27 años, denunciado por acosar a mujeres jóvenes en la calle. Ocurrió en la localidad de Basavilbaso.



Según publicó FM Riel, un móvil policial de recorrida prevencional interceptó a este sujeto, por su actitud sospechosa y al advertir que su vestimenta y rasgos físicos coincidían con lo denunciado por una joven, la que desde hacía un tiempo era víctima de acoso, además del aporte de otro vecino por las exhibiciones obscenas que un sujeto había realizado en la vía publica en esa zona de la ciudad.



El depravado fue detenido en horas de la madrugada de este miércoles, alrededor de las 3.30, en la zona de calle Urquiza, entre San Martín y Belgrano.



Los uniformados le dieron de inmediato la voz de alto, y el sujeto no opuso resistencia; pero daba vagas explicaciones sobre los motivos por los que deambulaba en la madrugada, incluso intentó justificarse con que salió a caminar porque no podía conciliar el sueño.



Ante la negativa el requerimiento de los funcionarios para que probara su actual domicilio, se lo condujo hasta la comisaría, donde le notificaron sus derechos y garantías, además de ser examinado por el médico de turno.



Por disposición de la Agente Fiscal en turno, Dra. Maria Occhi, el hombre fue inmediatamente trasladado hasta la Jefatura Departamental Uruguay, Sección Antecedes, para ser correctamente identificado, y tras lo cual recuperó la libertad. No obstante, quedó imputado en las causas denunciadas y supeditado a la investigación judicial.



Cabe aclarar que desde hacía unas cuantas semanas, las autoridades policiales estaban tras los pasos de un sujeto que fue denunciado por acosar, en la vía pública, a varias vecinas, mayormente mujeres jóvenes. La mayor dificultad con la que se encontraron las autoridades es que el individuo generalmente abordaba a sus víctimas por la noche y en lugares con escasa luz. (FM Riel)