Encontraron muerto a un hombre que practicaba deportes en el río Paraná

Un hombre de unos 50 años fue hallado muerto el lunes a la tarde, alrededor de las 16 en la zona de islas, en el kilómetro 425, a la altura del club Regatas de Rosario. El cuerpo fue encontrado por un hombre que rápidamente dio aviso a emergencias náuticas, que a su vez lo comunicó a personal de Prefectura Naval Argentina.De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima estaba realizando windsurf y si bien había un gran hermetismo en torno al hecho y las fuentes consultadas no quisieron arriesgar una hipótesis, el cuerpo en principio no presentaría signo de violencia.El cadáver posteriormente fue trasladado al apostadero de Prefectura, distante unos siete kilómetros del lugar donde fue hallado, y esta noche fue retirado del agua por personal especializado, publicaLas autoridades trabajaban en la identificación de la víctima, quien tenía puesto el traje anti exposición.Los exámenes de la Policía de Investigaciones (PDI) no arrojaron "signos visibles de lesiones".El cuerpo fue trasladado pasadas las 21 hacia el Instituto Médico Legal para realizarle la autopsia correspondiente, a los efectos de conocer con exactitud los motivos del deceso.Como el hecho sucedió sobre el margen de las islas, interviene por razones de jurisdicción la Fiscalía de Victoria.