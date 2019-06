Robaron una olla y dejaron a unos 100 chicos sin la copa de leche

En horas de la madrugada, y seguramente aprovechando los fuertes vientos para evitar ser escuchados, delincuentes forzaron la puerta de "La Nely" un merendero ubicado en Bajada Grande, donde dos días a la semana sirven la copa de leche a unos 100 chicos que llegan desde distintos barrios.En declaraciones a, Gabriela Alem, presidenta de la Comisión Vecinal Croacia Sur, contó que "hoy de mañana cuando llegamos nos encontramos con que nos habían forzado la puerta."., mencionó. Las herramientas sustraídas las habían comprado "con mucho sacrificio" hace tres meses y la comuna les había entregado la olla y tazas.A "La Nely" llegan los lunes y miércoles, entre 80 y 100 chicos de distintos barrios. "Además de la leche les hacemos tortas fritas, rosquitas, le damos galletitas y una panadería nos da las facturas", reseñó Alem.Tras ello, aclaró que "hace más de tres años que estamos acá y es la primera vez que nos pasa. Siempre hay una primera vez", lamentó y agregó que seguramente los hijos de quienes cometieron el robo "vienen acá, porque tenemos sospechas de quiénes pueden ser"."Pedimos a quienes puedan colaborar con una olla y tazas. O si los ladrones están mirando que lo devuelvan, no les vamos a hacer nada, que lo dejen en la puerta, al menos la olla porque a las herramientas las andaban ofreciendo por el barrio como a las 3 de la mañana; los vecinos nos dijeron que no sabían que eran de acá sino llamaban a la policía", relató. Para remarcar que este roboFinalmente, Alem afirmó que "lo que hicieron no tiene perdón de Dios porque sus propios hijos vienen a tomar la leche. Una persona normal no hace esto", reflexionó al dar cuenta que los autores del hecho tienen problemas de adicción a las drogas.Quienes deseen colaborar con "La Nely" pueden comunicarse al