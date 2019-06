Ola de robos en una zona de Paraná: Sustrajeron ropa por $40.000 de un comercio

Un malviviente que actuó encapuchado ingresó en horas de la madrugada a un local de venta de ropa en la zona de José Sarobe y Guido Spano de la capital entrerriana.Mónica, la dueña del comercio, contó aque "habían hecho dos intentos en el transcurso de una semana. Anoche pudieron romper uno de los barrotes y el vidrio. Así entraron y sustrajeron varias camperas y parcas".Enseguida alertó que "en 20 días se vienen sucediendo arrebatos y han entrado en domicilios a robar en Esta zona. También robaron en una ferretería".Acotó que tras el primer intento de robo habían reforzado la reja. "El espacio por el que pasaron es muy estrecho. Vecinos alcanzaron a ver alguien que corría hacia calle Espejo. Seguramente un cómplice lo estaba esperando", manifestó la mujer, al tiempo que reveló que "la misma Policía me dijo que las noches como la de ayer, con mal tiempo o viento intenso es cuando esta gente sale a cometer los ilícitos".Sobre el montó del daño, confirmó: "Unos 40.000 pesos en ropa se llevaron. Una campera y un par de perchas encontraron en la calle"."Dentro de poco nos vamos a tener que quedar a dormir acá. Tres intentos en una semana es mucho. En la ferretería tienen cámaras, pero a la persona que ingresó no se le ve la cara. Debe ser la misma que entró a nuestro local, porque el comercio de al lado también tiene cámaras y se observa que actuó encapuchado", expresó Mónica.Finalmente, comentó que el sábado había hecho una exposición en Comisaría Sexta y "me dicen que pasan cada 45 minutos. Tendrán que arbitrar las medidas para que esto no pase".