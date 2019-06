A un mes del triple crimen de Bajada Grande: "Les quitaron la vida por nada"

Luciano Álvarez de 37 años, Miguel Aguirre de 35 años y Leonardo Martín Álvarez de 29 años, fueron asesinados el pasado sábado 25 de mayo, en horas de la madrugada, en barrio Bajada Grande de Paraná. Por el triple crimen permanecen detenidos Oscar "El Negro" Siboldi y sus hijos, Brian Ezequiel y Alexis Maximiliano. Tanto los fallecidos como los detenidos por el triple homicidio cuentan con antecedentes.A un mes del violento hecho de sangre, las viudas de las víctimas, junto a familiares y amigos, exigieron Justicia frente a los Tribunales de Paraná."Hoy se cumple un mes del asesinato de nuestros maridos, se cumple un mes que hace que ellos les quitaron la vida y lo único que queremos es que se haga Justicia por los tres", sentenció ante, Carla Segovia, viuda Aguirre.La mujer, embarazada y madre de una nena, aseguró que su hija "siente la ausencia del padre, se levanta llorando y le cuesta ir a la escuela"."A nosotros nos falta el hombre de la casa, mi compañero de hace más de 15 años, el primero, y el que ya no tengo. Nada será igual, ni para mí ni para mis hijos", remarcó.

"Les quitaron la vida como si nada, por nada"

Las mujeres temen que "larguen a los hijos de Siboldi porque no hay nada que los compromete".Es que según recordaron, "el 14 de julio se cumple la preventiva para los hijos de Siboldi; y no queremos que salgan porque ellos estaban ahí y son tan culpables como el padre".Las viudas de las víctimas insistieron respecto a que "faltan cosas por aclarar"."Hay muchas personas que deberían estar presas y no lo están", coincidió Tamara García, la viuda de Martín Álvarez. "Se sabe de todas las personas que había, y lo complicados que estaban, pero solo hay tres detenidos", advirtió.Respecto de las circunstancias en las que ocurrió el hecho, Tamara comentó que fue "una pelea, una discusión, pero se ve que estos asesinos arreglan las cosas así, matando personas"."Hay mucha angustia y tres familias destrozadas, todas con hijos chicos, y una viuda embarazada", lamentó la mujer.

"Siboldi dejó a criaturas sin padre. Es un asesino"

"Nuestros maridos salieron para volver y no lo hicieron, por estos asesinos, porque Siboldi no tenía por qué estar en libertad porque ya había matado a una persona", remarcó Tamara.Se recordará que Siboldi padre está imputado por haber asesinado en junio del año pasado a Brian Farías de 21 años."Esperamos a que esta vez, la fiscal y la jueza hagan bien las cosas, y no los dejen libres ni a Siboldi ni a sus hijos", remarcó.Cuando se le consultó a las mujeres, quiénes son los Siboldi, éstas aseguraron que "son conocidos"."Uno de los hijos, Axel, está custodiado las 24hs del día en Paraná XVI y los otros tienen privilegios en el penal. Hay cosas que se arreglan con plata", apuntó Tamara."La Policía y la Justicia saben los trabajos que Siboldi hace adentro. Está involucrado con la droga, hace las repartijas y le llevan la plata, y los jueces saben", advirtió Susana, madre de Luciano y Martín Álvarez."En el penal todos saben cómo se maneja Siboldi, sino cómo es que está tan cuidado", apuntó.