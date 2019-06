Remisero ingresó apuñalado al hospital y le terminaron secuestrando drogas

En horas de la mañana del pasado sábado, ingresó al Hospital Nuestra Señora del Luján de General Ramírez, un hombre de 36 años, que presentaba una herida cortopunzante en la región intercostal izquierda. Según expresó en ese momento, había sido víctima de un ilícito, mientras se encontraba a bordo de su remis, un Fiat Doblo de color azul.



Al pasar las horas, "la versión del lesionado se fue desvaneciendo, puesto que no se condecía el relato del herido con los medios de prueba recolectados. Continuando con la investigación se procedió al secuestro del celular del hombre y de la camioneta que utiliza como remís, que luego de la requisa respectiva, se secuestraron desde el interior del rodado, dosis de cocaína y marihuana fraccionada en bajas cantidades, por lo que se dio intervención a la Dirección de Toxicología".



Por este motivo, se avanza con la investigación para establecer las circunstancias en la que ocurrieron fehacientemente los hechos, mientras que el lesionado continúa internado en el Hospital San Martín de Paraná, al que fue trasladado para continuar con las curaciones de las heridas que no revistieron gravedad. (IN)