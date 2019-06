Tenían prisión domiciliaria en Paraná, fugaron hace 40 días y siguen prófugos

La fuga

Los delitos atribuidos

Cinco segundos

El 16 de mayo, la fuga de dos delincuentes que estaban con prisión domiciliaria llamó la atención en la capital entrerriana. Según se dijo en un primer momento, Sergio Cuevas, de 39 años y Hugo Peralta, de 45, habrían planeado una logística para escaparse.El día del escape, el fiscal de la causa dio detalles ay reveló un dato llamativo que le hacía pensar que estos sujetos tuvieron el tiempo necesario para irse de Entre Ríos.Desde Investigaciones de la Policía aseveraron, no obstante, que "la búsqueda fue inmediata" pero que tenían "el túnel subfluvial a 10 minutos"."Se está trabajando con colaboración de otras provincias en la búsqueda de estos dos ciudadanos ya que no se descarta que hayan salido de Entre Ríos", indicaron los investigadores al día siguiente de la fuga. Sin embargo,, del barrio CGT de Paraná, que compartían con otros dos cordobeses, que estaban bajo el mismo régimen de prisión preventiva domiciliaria y monitoreada con dicho dispositivo.Sergio Alberto Cuevas, de 39 años, remisero; Matías Exequiel Gulle, de 23 años, empleado en una empresa de limpieza; Juan Marcelo Barrionuevo, de 39 años, electricista de obra; y Hugo Alberto Peralta, de 45 años, comerciante; son los cuatro cordobeses que se encontraban en el domicilio de barrio CGT, y del cual se fugaron Peralta y Cuevas, supo Elonce.Los cuatro habían sido detenidos el sábado 30 de marzo, tras una investigación de la policía entrerriana que indagó sobre el robo de dinero nacional y extranjero, joyas de oro y otros elementos, de dos viviendas cercanas, y ubicadas sobre calle Misiones al 200, de Paraná.El robo se había realizado un día antes de la detención. Los cordobeses, contaban con importante información para perpetrar el robo y sabían que los dueños no se encontraban.El jefe del Centro de Monitoreo, Carlos Salomón, contó a Elonce TV que "la apertura de las dos tobilleras fue en simultáneo. Al mismo tiempo, se dio aviso al 911 para verificar el paradero de los detenidos y se confirmó que se habían fugado", dijo el oficial.Asimismo, el funcionario penitenciario, detalló que "lo que hicieron es violar la traba de la tobillera que cierra el circuito del dispositivo y en ese momento se dispara el alerta", dijo Salomón y agregó que "tal situación ocurrió a las 3.10 y 24 segundos; y, a las 3.10 y 29 segundos".Salomón explicó que "hasta esta madrugada no había pasado ninguna incidencia con estas personas" y agregó que "el sistema nos avisa que no estaba el cuerpo que llevaba el dispositivo, lo cual fue confirmado por el personal policial".