Brutal crimen: Mató a su ex novia a golpes con un bloque de cemento

Foto: Mató a su ex novia a golpes con un bloque de cemento Crédito: ADNsur

Un ex novio de una joven de 21 años, de nacionalidad boliviana, que fue encontrada brutalmente asesinada a golpes en un descampado situado en las afueras de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, confesó la autoría del crimen.



De esa manera, el hombre, cuyos datos no fueron difundidos, aunque se supo que es de la misma nacionalidad que la víctima, quedó detenido.



La mujer fue identificada como Esther Fernández, de 21 años, quien dejó huérfanos a dos hijos pequeños.



El cuerpo de Fernández fue encontrado el jueves pasado, alrededor de las 13:00, en el bloque forestal de Comodoro Rivadavia, con el rostro totalmente desfigurado, carcomido por perros y con signos de haber sido golpeada con un bloque de cemento.



Mientras trataban de identificar el cuerpo y aún no había certezas sobre si pertenecía a la chica, se hizo un procedimiento en la casa en la que vivía con sus pequeños, uno de los cuales es un bebé de un año, y se constató que se encontraban solos, llorando y con apetito.



Poco después se detuvo al exnovio de la víctima, quien confesó la autoría del crimen ante efectivos de la Brigada de Investigaciones, indicaron voceros policiales a medios locales.



No obstante, resta que el sospechoso sea indagado por la fiscal María Laura Blanco, que intervino en el caso.