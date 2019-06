Trasladaron a Investigaciones a imputado por el robo de celulares de la Policía

Policiales Imputaron a tres policías por el robo y venta de celulares de la fuerza

Policiales Allanaron viviendas de policías por los 120 celulares que faltan de la Jefatura

La causa por el robo de celulares de la Policía de Entre Ríos avanza en la Fiscalía de Paraná con tres personas imputadas, que integraban la División Comunicaciones de la Dirección Operaciones. Uno se encuentra de licencia por tal situación, otro continúa en el área observado, pero el tercero fue trasladado a un área sensible de la fuerza: la Dirección Investigaciones.Luego el decreto, publicado el 13, sostiene formalmente: "Por la Dirección Personal, notifíquese a los causantes de lo dispuesto en el presente, fecha y con las constancias respectivas gírese al área pertinente a sus efectos".Según la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, este joven acusado sería quien se apoderó en forma ilegítima de unos 80 celulares nuevos que estaban en una caja en el área en la cual se desempeñaba y luego se los entregó a quien los habría vendido a clientes que, de buena fe, los compraron. Este, lógicamente, le otorgaba un porcentaje de la ganancia.Así funcionó entre febrero y marzo el sistema que tiene a tres personas acusadas por el delito de Peculado. Entre ellos el mencionado N.J.F., quien había entrado a la Policía hacía solo tres meses, y no resulta casual que su padre era un integrante de la plana mayor de la fuerza, retirado a inicios de este año. Como en casi todas las áreas del Estado, ser "hijo de" otorga privilegios para lograr un puesto laboral, aunque en la Policía esto se observa en forma abundante, publicóPero en este marco, el joven fue trasladado de la División Comunicaciones a la División Delitos Económicos de Investigaciones. Es decir, un área en la que se maneja información sensible sobre diferentes causas y hechos delictivos.Respecto del devenir de la causa de los celulares robados, se explicó que la fuerza provincial tiene una amplia flota de teléfonos entregados en comodato por Personal, la empresa prestataria del servicio. Cada tanto se envían aparatos para reponer los que se rompen.La División Comunicaciones, de la Dirección Operaciones y Seguridad, es el área encargada de recibir, repartir y reparar los celulares, entre otras funciones. Hasta los cambios implementados a inicios de este año el área estuvo a cargo del comisario inspector Claudio Velázquez, quien incluso fue ascendido a subdirector de Ayudantía General de la Plana Mayor.Entre febrero y marzo, previo a los cambios dispuestos en las distintas áreas de la Policía, el director de Operaciones saliente, Gustavo Schierloh, preguntó por los celulares que habían llegado siete meses antes. Nadie supo responder, por lo cual se dirigió a la Fiscalía a radicar la denuncia. Así comenzó a ventilarse públicamente esta irregularidad.Se localizaron varios de los celulares faltantes, y quienes los tenían dijeron quién se los había vendido. De este modo llegaron al hombre que los recibía de los efectivos policiales para comercializarlos. Aún faltan algunas medidas, pero las principales pruebas ya están en el legajo.