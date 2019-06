Delincuentes tienen a maltraer a comerciantes de un barrio de Concordia

Foto: Ni las rejas detienen el accionar de los delincuentes

Jésica, una de las tantas víctimas que al levantarse se encontró con que le habían vaciado el local, contó que "me robaron el fin de semana en plena tormenta, a eso de las tres de la madrugada, me llevaron dinero, la balanza, todo lo que es mercadería. Mi negocio está al frente de mi casa, en Padres Capuchinos 428, pero se comunica con el garaje. Me forzaron el portón, lo levantaron y entraron".



"Lamentablemente nosotros no escuchamos nada, porque estábamos durmiendo y los dormitorios están al fondo; se ve que fue en plena tormenta, porque llovía torrencialmente", recordó.



Precisó que "aunque es la primera vez que nos roban, se llevaron muchas cosas y lo que más sentimos es la balanza electrónica, además de toda la mercadería".



La propietaria del negocio visitado por los amigos de lo ajeno reconoció la rapidez con la que llegó la policía, pero a la vez lamentó no haber recuperado nada. "Lo que nos dijo la policía es que son maleantes que le están robando a todo el barrio", mencionó a diario El Sol.