Abusó del amigo de su hijo, fingió un embarazo, la condenaron pero no irá presa

Luciana Vera, de 34 años, fue condenada en un juicio abreviado en la provincia de Santa Fe a tres años de prisión condicional por abusar sexualmente y extorsionar a un chico de 15 años, vecino y amigo de su hijo.



Pese a la gravedad del hecho, la mujer está libre. "Nosotros recibimos la denuncia el 5 de marzo sobre hechos que habían sucedido en enero y febrero. La mujer no irá a la cárcel porque hubo una conciliación con la familia", dijo a Cadena 3 Norberto Ríos, fiscal.



La mujer deberá pagar un resarcimiento de 90.000 pesos -en dos cuotas iguales-. También tuvo que mudarse de ciudad, tal vez más presionada por la condena social. Es que en Villa Guillermina, la comuna ubicada en el noroeste de la provincia, no son más de 5.000 los habitantes y ninguno sale de la conmoción.



La historia arrancó a fines de enero último con una solicitud de amistad, pero escaló en poco tiempo hasta convertirse en un verdadero escándalo. Él tiene 15 años, es compañero de voley del hijo de la mujer y vive a solo dos cuadras de su casa. Por eso, cuando recibió su invitación en Facebook no dudó en aceptarla.



Pero esa "amistad", luego de un breve intercambio de mensajes terminó en la casa de ella, en su habitación. "Tuvieron un solo encuentro sexual y a partir de ahí empezó a extorsionarlo", relató el fiscal. "A los pocos días le dijo que estaba embarazada y le pidió dinero para abortar".



El adolescente le creyó y le sacó el dinero a escondidas a su familia que son propietarios de una estación de servicio por un monto total de $45 mil.También se deprimió y empezó a faltar a la escuela. "Vera lo amenazaba con contarle a los padres o a su esposo", indicó Ríos.



Finalmente, la madre del chico descubrió sola la situación al encontrar un mensaje suyo en el celular.



Tras la denuncia, se acordó la pena para la mujer en un juicio abreviado. Vera fue condenada por hurto en concurso real con amenazas, abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, pero seguirá en libertad.