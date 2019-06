Desvalijaron la ambulancia en menos de cinco minutos cuando hacían un traslado

El hecho se registró a las nueve de la mañana, cuando empleados de un servicio sanitario realizaban un traslado en Padre Genesio al 1.200, de Santa Fe. Desconocidos violentaron el vehículo y robaron las pertenencias que allí se encontraban.

Sin horario y con mucha audacia, delincuentes violentaron un vehículo sanitario para hacerse de los objetos que allí se encontraban: celulares, dinero, documentación de vehículos y ropa son algunos de los elementos que sustrajeron.



Rodrigo, uno de los empleados que se convirtió en víctima involuntaria, relató a través del móvil de Aire de Santa Fe como se dieron los hechos. "Fuimos a hacer un traslado en Padre Genesio al 1.200. Cargamos el paciente lo ingresamos, la ambulancia estaba cerrada", contó el damnificado.

La operatoria del traslado demandó menos de cinco minutos, sin embargo al salir de la vivienda Rodrigo encontró el vehículo abierto.

"Pensé que la había dejado abierta mi compañero", agregó Rodrigo.



El hecho de que el vehículo no presentara signos de haber sido violentado generó confusión. Cuando Rodrigo intentó poner en aviso a su compañero para confirmar que había terminado con la asistencia al paciente, se percató de que faltaba su celular. Lo mismo sucedió cuando buscó su mochila. Fue en ese instante de que se percató de lo que había pasado.

"No sé cómo abrieron la puerta, no tenía signos de haber estado violentada", afirmó.



La teoría que maneja el trabajador es que la ambulancia fue abierta por su parte trasera . "Nos llevaron las mochilas, carne de conducir, papeles de la moto, el celular, ropa, plata. Todo", enumeró la víctima que agregó que a 200 metros del lugar donde estacionaron el rodado había un patrullero. "No vieron nada, nadie sabe nada", afirmó.



Solidaridad

A través del móvil de Aire de Santa Fe, Rodrigo acudió a la solidaridad de los santafesinos en caso de que hallen documentación a nombre de Rodrigo Roldán, Pablo Ramírez y Marcelo Canali. Ya que en el rodado se encontraban documentos de identidad, documentación de vehículos personales y carnet de conducir, una herramienta fundamental para poder realizar su trabajo.

"Si llegan a encontrar eso lo necesito, porque tengo que hacer todo de nuevo y no tengo para trabajar porque no puedo manejar", finalizó.