Sustrajeron $150.000 en Paraná con tarjetas clonadas: Cómo operaban

Policiales Detuvieron a un hombre con tarjetas clonadas en un cajero y allanaron un hotel

Un ciudadano chileno de 51 años de edad fue detenido poco antes de la medianoche del miércoles tras un alerta que recibió la Policía de Entre Ríos de parte del jefe de Prevención de Fraudes de la Red Link.Al respecto el director de Investigaciones, Fabio Jurajuría, precisó aque la fuerza de seguridad recibió el aviso a las 23.50 de la víspera. En primer término se les señaló que los estafadores "estaban en un cajero de Avenida Ramírez y posteriormente que se habían corrido hacia una entidad de calle Gualeguaychú. Al ingresar a este lugar, personal policial detuvo a una persona que estaba haciendo extracciones de dinero".Sobre el modus operandi, dio cuenta de que "ellos actúan sacando cifras chicas para que el damnificado no se dé cuenta. Si extrajeran montos grandes el afectado se daría cuenta, por lo que hace un trabajo de hormiga, sacando poco dinero"."El apresado fue alojado en la Alcaidía. Continuamos con la investigación y allanamos un hotel en Avenida Ramírez, puesto que habría actuado con otra persona. No obstante, el resultado fue negativo ya que la misma no se encontraba en el lugar", dijo el comisario.Asimismo, Jurajuría reveló aque los malvivientes, en dos días habían hecho "140 transacciones en Paraná, por un monto de 150.000 pesos. Estamos trabajando para ver si podemos dar con el paradero de otra persona que también sería de nacionalidad chilena".Además, buscan "dar con los perjudicados. Seguridad Bancaria ya tiene el informe sobre los movimientos que hicieron en cajeros de Paraná. Los afectados deberán controlar y si tienen una extracción que no haya hecho, debe acercarse a la Policía a denunciarlo", completó.