Dramático testimonio de la mujer baleada en la cabeza durante asalto a panadería

La empleada que resultó herida en la noche del lunes en un asalto expresó que le gusta su trabajo pero que "en este momento está muy asustada".Adriana T., la empleada de la panadería Novo Nonino de Rivadavia 6600, que recibió un disparo en la cabeza en la noche del lunes en un asalto, se refirió al tenso momento que le tocó vivir."Estaba trabajando cuando entró un joven. Me doy vuelta y sacó el arma, le doy la plata y el celular. Se iba pero volvió. Me dijo `poneme la plata en una bolsita´ y cuando le voy a poner el dinero, vio -por el delincuente- una señora con una nenita en la puerta", dijo la víctima"Ahí parece que advirtió algo raro y me disparó a menos de un metro". Tras recibir el impacto de bala, la mujer fue atendida en primera instancia en el Hospital Cullen donde determinaron que el disparo no había provocado lesiones graves en su cabeza. Posteriormente fue internada en un sanatorio privado donde se recupera."Yo no vi si alguien lo esperaba. Entró a cara descubierta, tenía una gorrita. Re joven el ladrón, no más de 20 años", recordó la víctima del violento episodio que le tocó vivir. El proyectil afortunadamente no lesionó ningún órgano."Afortunadamente la bala no dañó nada, en el Cullen me dijeron que la herida no había provocado daño. Yo quiero trabajar, me gusta mi trabajo pero en este momento estoy muy asustada, no puedo decidirlo", comentó por el móvil de la radio.En tanto, contó que desde que terminó quinto año trabaja en panaderías y por ello se autodefinió como una "panadera de alma".Por último, Adriana indicó que "tengo que estar 48 horas en observación y luego me van a repetir una tomografía. Pasó un profesional a decirme que luego de esto seguíamos con la contención psicológica".