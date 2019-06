La "emboscada" planeada para matar a su novia y suegros: Detalles de la masacre

Estaba en la escuela

Se conocieron los detalles del triple homicidio, seguido de suicidio, concretado por un sujeto en la localidad rural de Rincón de Ambrosio, en la provincia de Corrientes, donde un sujeto, mató a su ex pareja y a sus suegros.Todo ocurrió alrededor de las 8:30, cuando en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, el peón de 45 años fue hasta la casa donde había ido a vivir su expareja, Gabriela Soler de 25 años.La hora en el que la mujer fue a llevar a sus tres pequeños hijos a la escuela, coincidió con la llegada del femicida y homicida a la casa.Si bien no se especificó cómo es que el hombre ingresó a la casa, se supo que tras entrar fue directamente a la habitación en el cual se encontraba su exsuegra,La detonación alertó al esposo, Isabelino Mendoza, quien fue a ver lo que estaba pasando. Al ingresar,desde atrás, a lo que le siguieron una serie de golpes de puño y con el arma blanca. Así es que Isabelino, quien era el padrastro de Gabriela Soler, fue asesinado.Ésta última,En medio de esto, la hermana de Gabriela, habría advertido esto último y salió de la vivienda a avisar a los vecinos,. En esa misma casa, también fue encontrada la escopeta y el machete, según información conocida por la Policía.Luego de agarrar la motocicleta,, de allí agarró un camino vecinal y tras unos dos kilómetros, llegó al cementerio de aquella ciudad.Una vez en el campo santo,. La hemorragia que se produjo por el corte, hizo que perdiera la vida en cuestión de segundos.Un dato a resaltar,Algunos datos personales que se conocieron del caso, es que entre Gabriela Soler y Gabino Franco no había hijos en común, sino que apenas hace dos meses comenzaron una relación de convivencia que se cortó debido a que el sujeto era sumamente violento, lo que se evidenció ayer, lamentablemente, sin que vidas inocentes pudieran ser salvadas., y comenzaron a armar el rompecabezas sobre cómo se fueron dando los asesinatos.Además de agentes de Bella Vista, quienes entienden en dicha jurisdicción, se hicieron presentes uniformados de la Unidad Regional Dos, de la que dependen las comisarías de aquella zona de la provincia.. Asimismo se confiscó un teléfono celular. Más allá de la pesquisa que se montó para poder determinar cómo se dio la secuencia de hechos fatales, lo cierto es que al estar muerto el principal autor es poco lo que avanzará la causa. Fuente: (Época).-