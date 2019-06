Pidió comida y bebida pero como no le dieron, por no pagar, provocó destrozos

Un individuo ingresó a un comedor ubicado en calle Ricardo Rojas y Tavella, de la ciudad de Concordia, y exigió a la esposa del propietario comida y bebida, pero le aseguró que no tenía para pagar y le mostró una moneda. Cuando desde el comercio se negaron a entregarle lo que solicitaba, el sujeto se exaltó, ocasionando roturas de sillas y otros elementos del negocio.



Los efectivos policiales que concurrieron en pocos segundos constataron que el revoltoso estaba alcoholizado, y a los gritos intentó agredir a los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia quedando imputado ante la justicia por el supuesto delito de "Daños, Amenazas y Resistencia a la Autoridad".



Sobre el mal momento que les tocó vivir, Maximiliano, propietario del lugar comentó que el lunes por la noche, "vino un loco a comprar y quería comida y bebida pero resultó que tenía una moneda y como no se le quiso dar lo que pedía porque no pagaba, le amagó a pegar con un banco por la cabeza a mi señora, después rompió otro banco y también rompió botellas y vasos".



Ante ello, el comerciante llamó a la policía. "Menos mal que vivieron enseguida porque el loco estaba exaltado y no sabíamos lo que podía hacer pero la policía lo agarró acá adentro, encima se les hizo el pesado y los quería pelear".



Finalmente, recordó a diario El Sol que ya había sufrido un robo cuando "entraron al local a robar y fueron los mismos de la barrita de este loco".