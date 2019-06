Policía que mató a joven dice que ignoraba que en la recámara había una bala

Policiales Joven asesinada por un policía tenía su hijita en brazos al recibir el balazo

La muerte de Silvia Maldonado (17) a manos de agentes policiales se produjo tras un extraño episodio ocurrido en el barrio Gas del Estado de la capital santiagueña el domingo pasado.El Liberal reveló que algunos allegados al sospechoso deslizaron que el mismo señaló: "Me mandé una c...", ni bien pisó la Seccional Quinta.Por otra parte, el fiscal general de Santiago del Estero, Luis de la Rua, le comentó a Crónica TV que "hay ocho policías detenidos, siete de los cuales participaron del procedimiento y el restante que estaba como jefe de guardia en la comisaría 5ta. Además, al tomar conocimiento de que el hecho involucraba a policías, los fiscales resolvieron que las actuaciones las realice Gendarmería Nacional".Los efectivos de esa fuerza federal son quienes están a cargo de los peritajes que se realizan sobre las armas secuestradas a todos los efectivos, las patrullas policiales y los dermotest a los que fueron sometidos.El funcionario agregó que "estamos en la parte primaria de la investigación, porque el sujeto fue detenido en la calle y no en la vivienda donde ocurrió el hecho. Aún no sabemos por qué se produjo el disparo".