Hallazgo del cuerpo de una mujer envuelta en frazada: detuvieron a su ex pareja

Policiales Encuentran el cuerpo de una mujer envuelta en una frazada en Buenos Aires

Por el hecho, se detuvo a un sujeto de 50 años, conocido como "El Gitano", que vive a pocos metros del lugar donde se encontró el cuerpo de la joven y quien era su ex pareja.Con el correr de las horas horas se conoció la identidad de la chica, quien era buscada por su familia.La joven, de nombre María Lourdes, vivía con su madre pero hacía 10 días que ésta no tenía noticias de ella y este martes se presentó a hacer la denuncia por paradero.Según confirmaron fuentes policiales a NA, el hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 de este martes en Céspedes al 2900, de esa zona del norte de la Ciudad de Buenos Aires, qyue hasta ese momento no había sido identificada.La mujer se encontraba vestida con una calza y un buzo de color negro, y zapatillas blancas.Las primeras hipótesis señalaban que la víctima fue asesinada en otro lugar y llevada al sitio en el que fue encontrada, y esto se confirmó luego de que aparecieran imágenes en las cámaras de seguridad de la zona en la que se ve el momento en que el cuerpo de la mujer es arrojado desde un vehículo.Las fuentes informaron que a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia ni tenía una bolsa en la cabeza, tal como había trascendido durante las primeras horas, como tampoco disparos, cortes ni golpes.Por orden del fiscal de la causa, personal de la División Homicidios y de la comisaría vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad realizaron una serie de allanamientos, uno en la casa de la madre de la víctima y otro donde vive su ex pareja y como resultado de los mismos se logró la detención de "El Gitano".Fuentes policiales informaron que a esta persona se llegó por el relevamiento de las cámaras de seguridad y por las declaraciones de los familiares de la víctima.Por las tareas de relevamiento e investigación llevadas a cabo se puedo determinar la localización y detención del sospechoso que vive a pocos metros del lugar donde se encontró el cuerpo de la joven.El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y personal de la Policía de la Ciudad realizó un amplio rastrillaje en la vivienda para recabar pruebas de interés para la causa.En el caso tomó intervención personal de la comisaría comunal 13 C y la división Criminalística de la fuerza porteña, que preservó el lugar y se abocó a la búsqueda de evidencias.La causa de la muerte se conocerá luego de la autopsia que fue ordenada por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 50, Héctor Fernández, quien investiga el hecho.El expediente fue caratulado por el momento como "muerte por causa dudosa".NA