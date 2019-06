El pediatra del Garrahan irá a juicio antes de fin de año: Sus días en la cárcel

Afligido por la condena social

Seguiría con preventiva

¿Se pudo haber fugado Russo?

Sin otros involucrados

Pericias en las PC

Hace 18 días que el pediatra Ricardo Russo está detenido en el Hospital Penitenciario Federal de Ezeiza, acusado de producción, tenencia y facilitación de pornografía infantil. La fiscal especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, le aseguró a Clarín que "el juicio oral será este año. Estamos haciendo todo lo posible para que sea lo antes posible, pero no tengo una fecha todavía". En simultáneo, trabajan en las pruebas tomadas en otros 39 allanamientos, que podrían derivar en próximas detenciones.El caso de Russo -que fue jefe del Servicio de Reumatología e Inmunología del Hospital Garrahan durante más de una década- es la punta mediática de una megaoperación conocida como "Luz de infancia", investigación que arrancó en Brasil, tuvo el apoyo del FBI. A fines del año pasado hubo 40 allanamiento en distintos puntos del país. Uno de ellos derivó en la detención del pediatra, el 28 de mayo pasado en el estacionamiento del centro de salud. Se le dio prioridad a su caso porque mantenía un vínculo diario con chicos por su trabajo.En la cárcel de Ezeiza, el día a día del pediatra transcurre con ánimos inestables: pasa de una esporádica tranquilidad a largos períodos de nerviosismo que derivan en ansiedad, tristeza y depresión. "A Russo lo aflige la condena social y su 'muerte' profesional", cuenta un allegado.El acusado sigue negando las acusaciones en su contra y su defensa hizo un pedido de libertad. "Él piensa que es una especie de chivo expiatorio, que está pagando por todos los que cometieron delitos vinculados a pornografía infantil", había asegurado un amigo y colega muy cercano.Según pudo saber, amigos de Russo de diversos ámbitos están armando una grupo por chat con el objetivo de ir semanalmente a visitarlo a Ezeiza "para apoyarlo y que no se sienta solo".Hoy las expectativas de Russo pasan por la posibilidad de que pueda salir hasta el juicio oral, siempre que se expida a su favor la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, la fiscal Daniela Dupuy no cree que se la concedan "porque tanto la fiscalía como el juez entendimos que hay riesgo de entorpecimiento en la investigación y, también, de fuga".La fiscal cree que es peligroso que esté afuera. "Las pruebas que me llevaron a su pedir su prisión preventiva me hacen entender, contundentemente, que hay peligro de fuga. Hoy está preso hasta el juicio oral", sentencia a Clarín. "El fin de la prisión preventiva es asegurar su comparecencia en el juicio oral", explica la letrada.Antes de su detención y posterior al allanamiento de noviembre de 2018 -cuando le secuestraron de su departamento computadoras y teléfonos-, el pediatra viajó a Australia y Canadá, y tiene una mujer finlandesa. "Imagino que él no sabría que esto podría ocurrir, quizás minimizó la investigación de la Justicia o tal vez no tomó conciencia de su delito", analiza Dupuy."Conozco este tipo de perfiles con doble personalidad, y las defensas de sus amigos que declararon en la audiencia previa a la prisión preventiva no me conmovieron en lo más mínimo, tampoco al juez, ni a nadie", explica Dupuy, que informa que el 87% de los casos que llegan a su área de ciberdelitos son de pornografía infantil.La fiscal dice que entiende "el shock de los amigos que no pueden creer todo esto", y hace saber que sí se tienen en cuenta las opiniones y declaraciones del lado del imputado, "pero si no son creíbles o no convencen como para echar por tierra el pedido de detención, se sigue adelante. Nosotros estamos trabajando intensamente y no sólo en el caso del pediatra, que cobró trascendencia por ser un médico del Garrahan".También había declarado en la causa el psiquiatra a quien Russo acudió a partir del primer allanamiento a su domicilio, en noviembre de 2018. "No tiene un perfil perverso ni pedófilo; más bien padece el síndrome de cabeza quemada (burn out)", había contestado ante el requerimiento. Ante esa afirmación, Dupuy mantuvo la firmeza: "No es especialista en el tema y tampoco esos dichos hicieron dudar al juez a la hora de ordenar su prisión preventiva".Surgió el rumor de que había otros involucrados en la familia de Russo, aunque Dupuy lo descartó. "No hay más gente comprometida que él, es sólo Russo, sin lugar a dudas. No tenemos otras hipótesis en la fiscalía".Los investigadores ya encontraron material de pornografía infantil en las computadoras secuestradas en la casa del pediatra y también en el celular y el pendrive que llevaba con él cuando fue detenido. Luego se hizo un nuevo allanamiento en el que incautó las computadoras de su consultorio, en el Garrahan. "Esta semana empiezan las pericias para determinar puntualmente qué hay dentro de ellas", afirma la fiscal.Y agrega que siguen trabajando en el material tomado en "los otros 39 allanamientos que forman parte de la megainvestigación 'Luz de infancia'. Se están analizando todas las computadoras, hay casos más avanzados en los que ya hay personas individualizadas, pericias realizadas, hay hechas imputaciones, pero está todo en secreto de sumario".