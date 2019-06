Joven asesinada por un policía tenía su hijita en brazos al recibir el balazo

Policiales Murió la joven madre baleada en un procedimiento policial

Tras haber recibido un disparo en la cabeza durante un operativo policial en un barrio de la ciudad de Santiago del Estero, una adolescente de 17 años murió hoy y por el hecho hay siete uniformados detenidos. La joven fallecida se llamaba Silvia Verónica Maldonado y era madre de dos niños pequeños, uno de ellos recién nacido.Su mamá, Paola Morales, está destrozada y no le encuentra explicación a lo sucedido. "Se presentaron en casa (los policías); los atendió mi hija y no los quiso dejar pasar; les pedía que le muestren la orden del juez para entrar a casa. Uno de ellos la agarró del cuello y la amenazó; entonces, los vecinos que estaban mirando la escena, le gritaban que la suelten. Como no la soltaban, (los vecinos) comenzaron a tirar piedras a los policías, que salieron corriendo hacia el móvil", relató la muer al diarioEn la noche del domingo, cerca de las 23.30, una delegación policial de 8 agentes se presentó en la casa de la mujer, en el barrio Jorge Newbery. Buscaban a dos hombres que habían robado un taladro, una soldadora eléctrica y elementos de plomería de una casa cercana.La mujer que había hecho la denuncia del robo, Alejandra Rodríguez, es amiga de Paola Morales. "No me explico por qué no vino ella a casa a preguntar; nos conocemos desde chicas, somos amigas; ella podría haber venido a consultar. Yo le pregunté y me contestó que había ido a casa con la policía porque le dijeron que habían tirado las herramientas por la parte trasera de casa".Allí empezó el horror: los vecinos atacaron a los policías y estos se defendieron con balas de goma, salvo uno de ellos, el cabo primero José Abraham (a cargo del operativo), que empezó a tirar con su pistola reglamentaria. Un tiro dio en la frente de Silvia., contó la mujer.La vida ha golpeado mucho a Paola. En diciembre de 2017, en un accidente de autos, perdió a su madre y una hermana. "Iban a Loreto (un pueblo a 60 kilómetros de Santiago, junto a otros familiares) a ver a unos parientes. El auto volcó y murieron las dos. Por eso mi papá está mal todavía, aunque de vez en cuando me ayuda", cuenta. Su padre es chagásico, sufre problemas coronarios y vive de una pensión. Aún así, a veces hace trabajos de albañilería.Silvia había dejado el colegio, porque quedó embarazada a los 15 años de Aytana. Estaba sin trabajo, porque debía ocuparse de Nemías, el bebé que nació hace poco más de un mes. "Por suerte el papá (que tiene 18 años) se ha hecho cargo del bebé", dijo Paola, aunque aclara que "no vivían juntos".Paola crió sola sus hijos; aunque dice que a veces los chicos visitan a su padre, con el que ella no tiene ninguna relación.Describe a Silvia como una persona "alegre, coqueta, linda, cariñosa, atenta, una buena hija, con sus errores de adolescencia, pero qué se le va a hacer, para eso estamos los padres, para ayudar. Yo le he dicho que nunca le iba a soltar la mano a ella, porque yo también he sido adolescente, también he sido joven y también he cometido errores, aunque un hijo no es un error".Los siete policías que participaron del operativo están detenidos y este martes comenzarían a ser indagados. El cabo primero José Abraham ya confesó que fue el que disparó a Silvia. Mientras tanto, el fiscal Raúl Alfonzo y Erika Leguizamón, la jueza que lleva adelante la causa, le prometieron a Paola que "caerán los responsables".