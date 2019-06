Venta de drogas: Un colombiano y su pareja fueron detenidos en Crespo

Crédito: FM Estación Plus

El Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná, a cargo de Elisa Zilli, ordenó medidas restrictivas de la libertad para una pareja detenida el sábado en Crespo, la cual estaría vinculada a la venta de drogas.A la joven de 19 años, oriunda de Crespo, se le dictaminó prisión preventiva por el término de 45 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario, en una vivienda de la localidad de Viale.Al joven de 20 años, oriundo de Colombia, se le impuso prisión preventiva por el término de 36 días, a cumplimentar en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.Desde hace unos meses personal de Investigaciones de Comisaría Crespo desarrollaba tareas investigativas y una reciente denuncia anticipó el desembarco de los uniformados en una vivienda de Barrio San Cayetano.Al respecto, el subjefe César Ellemberger, precisó que "en la noche del viernes, un joven de 24 años de edad, domiciliado en Barrio Azul, se hizo presente en la dependencia para radicar una denuncia por el supuesto delito de amenazas Calificadas. El mismo manifestó que momentos antes, mientras se desplazaba en forma peatonal por Barrio del Rosario, un automóvil lo siguió y estando a la par, sus ocupantes lo habrían amenazado, exhibiéndole un arma de fuego". El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Eric Zenklusen, quien coordinó las posteriores diligencias policiales.Los ocupantes del automóvil en cuestión serían conocidos por el denunciante, pudiendo establecerse que se trataba de las mismas personas que estaban ya siendo investigadas por la policía, sospechadas de la tenencia y comercialización de estupefacientes. "Si bien la investigación se encontraba en marcha, en cumplimiento de las etapas que requiere la legislación vigente, la denuncia recepcionada motivó la solicitud de dos allanamientos y requisas vehiculares", dijo Ellemberger.Con la anuencia judicial, en el mediodía de este sábado, la policía local arribó a dos moradas, objeto de los procedimientos. Uno de ellos no arrojó novedad, en tanto que el segundo fue satisfactorio. En cuanto al resultado, Ellemberger indicó: "Se halló un arma de fuego, tratándose de un revólver calibre .22, proyectiles y vaina servida del mismo calibre. La misma estaría vinculada a la causa de origen, por lo que fue secuestrada. Pero además, en la exhaustiva búsqueda se advirtió la existencia de otro tipo de efectos posibles de vincular al delito de comercialización de estupefacientes, por lo que se puso en conocimiento de ello al Fiscal de Respuestas Rápidas, Cristian Giunta, disponiendo los secuestros y la detención de la pareja moradora".Los aprehendidos resultaron ser un joven de 20 años de edad, de nacionalidad colombiana; y una joven de 19 años, de nacionalidad argentina -oriunda de Crespo-, quien sería su pareja. Ambos convivientes en la vivienda allanada. "Por disposición judicial, fueron trasladados a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales", afirmó el subjefe de la dependencia.Se hallaron 31 envoltorios de cocaína, fraccionada para su comercialización; marihuana en el interior de la vivienda y el automóvil; balanza de pesaje; y una fuerte suma de dinero en efectivo, cuyo origen no pudieron acreditar.En relación a la causa, Comisaría Crespo puso a disposición de la justicia: un automóvil Volkswagen Senda; dos motos -una de alta y otra de baja cilindrada-; dos celulares; una agenda con anotaciones varias; todo lo cual se suma a las sustancias y dinero mencionado. "Se logró reunir elementos para una buena sustanciación de la Investigación Penal Preparatoria", comentó Ellemberger a FM Estación Plus.