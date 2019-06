Lo demoraron tras haberse negado a pagar una latita de cerveza

"Una persona habría sacado una latita de cerveza y se puso a ingerirla adentro del supermercado. Al llegar a la línea de caja no la quería pagar, por lo que fue interceptado por los empleados, los que no lo dejaban salir hasta que la pague", explicó a Elonce TV, el Subcomisario Cáceres.



El hecho se registró en un supermercado ubicado sobre Avenida don Bosco y Sosa Loyola, en Paraná, alrededor de las 21 de este lunes.



De acuerdo a lo que explicó el funcionario policial, esta persona pagó la latita de cerveza y se retiró del lugar.



"Ante la llegada de los efectivos, esta persona ya no estaba. Nos mostraron los soportes fílmicos del supermercado, aportaron las características físicas de la persona, y continuamos con la recorrida ya que no se produjo ilícito al haber pagado la latita de cerveza", argumentó Cáceres.



Y continuó: "En la búsqueda de esta persona para identificarla, la encontramos sobre Avenida don Bosco y Los Constituyentes, en notable estado de ebriedad. Por lo que fue demorado por una contravención y trasladado a Alcaidía Contravencional hasta que se le otorgue la libertad". (Elonce)